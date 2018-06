I år er der hverken bål, politiske taler eller musik og fællessang.

Af Erik Fisker

Siden 1958 har de lokale socialdemokrater så godt som hvert år afholdt Skt. Hans på Friluftsscenen på Bellahøj, men i år er der hverken bål, politiske taler eller musik og fællessang.

Årsagen til aflysningen er blandt andet at arrangementet betyder store udgifter for de involverede partiforeninger, samt at det ikke er nemt at få frivillige til at deltage i arbejdet før, under og efter festen.