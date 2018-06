Jeg følger mit hjerte

-Min erfaring fra at drive et 5 stjerners luksusklinik på Hotel Marriott og fra mine firmaaftaler tager jeg med mig til Frederikssundsvej 152A Foto: Dorthe Brandborg.

46 årige Lotte Barrett Engdahl har netop åbnet klinikken Barrett Healthcare på Frederikssundsvej 152 A med blandt andet massage, zonetreapi og healing

Af Dorthe Brandborg

Lotte Barrett Engdahl kan noget med at ælte. Først var det som bagermester, men i dag bruger hun sine stærke hænder til at løsne op for folks myoser og hjælper dem til et bedre liv – et job som ligger hendes hjerte meget nært.

Lotte sagde sit job som bagermester, da hun fik at vide, at hun skulle fyre nogle bagersvende og at der i stedet for gedigen håndværk skulle sælges bakeoff.

-Jeg stod selv og trillede pebernødder – det ville jeg ikke sætte andre til, men jeg synes altså at julebag skulle være hjemmelavet. Efter der kom bakeoff, var det eneste, som vi bagte fra bunden brød, boller og flødeskumskager. Der var ingen kvalitet tilbage i håndværket, så jeg sagde selv op i stedet. Sådan kunne jeg ikke arbejde, fortæller Lotte.

Tænk at jeg turde!

Men allerede da hun var bager, var der andre ting, som optog hende. Hun havde taget en zoneterapi og massage uddannelse, for hun gik med en drøm.

-Jeg vidste, at jeg ikke kom til at være 60 år i bagerfaget, men set i bakspejlet kan jeg næsten ikke forstå, hvordan jeg turde sige et godt fast job op for at blive selvstændig uden på forhånd at overtage et kundegrundlag, fortæller Lotte, der sprang ud som selvstændig massør og zoneterapeut i 2001.

Lotte boede i en lille lejlighed og havde ikke de store forpligtigelser, så derfor synes hun også, det var nemmere at tage springet.

– Det var et bevidst valgt og jeg er sikker på, at når man brænder så meget for noget, som jeg gør for mit fag, så kommer tingene til at gå. Men det skal komme fra hjertet, fastslår Lotte og tilføjer at netop af den grund indgår et hjerte i hendes firmalogo.

Men det var hårdt arbejde fra den første dag. Lotte tog sin cykel rundt til firmaer, som hun kunne se, havde mange medarbejdere. Hun henvendte sig i receptionen og tilbød massage og firmaaftaler. Hun købte sig en christianiacykel og så kørte hun i to år rundt med sin massagebriks som fast partner.

Ansvar for 12 medarbejdere

Det gik stærkt og der var rift om at få Lotte til at massere og et år senere drev hun pludselig klinikken på Hotel Marriott med 12 medarbejdere.

-Det gjorde jeg i 15 år, fortæller Lotte, der samtidig holdt fast i sine firmaaftaler.

Det betød en arbejdsdag fra 9-21 – og så nåede hun også lige at få mand og barn i mellemtiden. Det blev for meget for den flittige Lotte, der på et tidspunkt fik stress.

-Jeg talte med min mand om at stoppe, men inden jeg selv nåede at opsige sin kontrakt, kom der ny ledelse, som ville noget andet med klinikken. Det kom som en gave og jeg vidste, at jeg ikke ville drive klinik igen, fortæller Lotte og griner ved tanken om, at hun jo lige har startet en klinik igen.

-Jeg synes, det var hårdt aldrig at have fri. Der var altid nogen i telefonen og noget, som jeg skulle tage mig af. Det blev meget administrativt og jeg ville gerne selv massere mere. Så jeg gik igennem et stykke tid og kiggede på lokalet ved siden af Linde Apotek og en dag gik jeg ind og spurgte, om de ville leje det ud, fortæller Lotte, og viser rundt i lokalet, hvor hun har indrettet en hyggelig klinik. Her er Lotte nu, sammen med tre andre, i fuld gang med at tilbyde flere forskellige behandlingsformer.

-Vi masserer alle sammen på forskellig måde, så vi rammer bredt. Vi masserer både for velvære og for skader, fortæller Lotte, der selvfølgelig håber på at blive taget godt imod i lokalområdet.

Du kan bestille tid og læse mere om klinikken på www.barrett-healthcare.dk