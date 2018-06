København går med i Småbørnsløftet

I børnehaven på Bellahøjvej. Fra venstre Henriette Christiansen (direktør i Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration), Stina Vrang Elias (adm. direktør i Tænketanken DEA) og borgmester Jesper Christensen. Foto: Presse

Københavns Kommune har tilsluttet sig den landsdækkende alliance Småbørnsløftet, der arbejder for at skabe rammer for, at alle børn udvikler de nødvendige forudsætninger for en god skolegang

Af Erik Fisker

Småbørnsløftet er to konkrete mål, der skal føre til, at forskellen mellem, hvad børn har lært, inden de begynder i skole, bliver mindre, og at alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang, samt at de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Fejret på Bellahøj

Børnehaven Bellahøj, Bellahøjvej 42A var rammen for markeringen af Københavns tilslutning til Småbørnsløftet. I torsdags kom børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, adm. direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias og direktør i Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration, Henriette Christiansen.

Børnehaven på Bellahøj var udvalgt til markeringen, da netop denne institution er lykkedes særlig godt med at løfte børn og forberede dem til en god skolestart.

To års forskel

Op til to år. Så stor forskel kan der være på, hvordan børn har udviklet sig, når de begynder i skole. Det gælder både deres personlige, sociale og faglige forudsætninger. Og erfaringen viser, at det desværre er rigtigt svært at indhente de manglende færdigheder i skoletiden, hvis man er bagud på de vigtigste forudsætninger allerede første skoledag.

I de første 1000 dage af barnets liv grundlægges evnen til at lære, og derfor er det vigtigt at sætte ind så tidligt så muligt hos de børn, der ellers ville være bagud på point ved skolestart, måske fordi deres forældre ikke har haft ressourcerne til at give dem alle de nødvendige forudsætninger for at klare sig godt i skolen og videre i livet.

Småbørnsløftet er skabt på initiativ af Tænketanken DEA og Egmont Fonden og tæller en lang række interesseorganisationer, flere fonde, og mange enkeltpersoner.

– Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi har børn, der er bagud på point, allerede inden de begynder i skole. Vi ved, at det er for sent, hvis vi først sætter ind med indsatser der, så vi skal i gang langt tidligere. Vi har allerede en masse viden om, hvordan vi løfter de børn, der har brug for ekstra støtte, men det er ikke altid, at vi lykkes med det. Derfor ser jeg det som et naturligt næste skridt at træde ind i Småbørnsløftet, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Konkret indsats

– Vi skal blive bedre til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere især i institutioner med mange udsatte børn. Vi kan se, der er for stor udskiftning i de institutioner, og det påvirker børnenes udvikling og trivsel, siger Jesper Christensen. – Vi skal også have et tættere samarbejde med professionshøjskolerne, som uddanner pædagoger. Vi kan desværre se, at en del af de nyuddannede pædagoger, ikke er rustet godt nok til at arbejde med udsatte børn, tilføjer han.

– Endelig vil vi arbejde på at skabe en uddannelse for vores klyngeledere, for en dygtig ledelse betyder utroligt meget for trivslen blandt medarbejderne og udviklingen af det pædagogiske arbejde, og det vil øge kvaliteten i vores dagtilbud til gavn for børnene, og så skal vi have meget bedre indsigt i og viden om, hvad der ellers skaber god kvalitet for børnene i daginstitutionerne. Vi ender ofte i en debat om antallet af medarbejdere. Selvom det er rigtigt vigtigt, så er det ikke det eneste, der er med til at skabe kvalitet., slutter borgmesteren.