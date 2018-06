Kulturklippekort til børn i hovedstadens udsatte boligområder

Vi har brug for tillid og velvilje i udsatte boligområder for at løfte integrationsindsatsen.

Af Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgmester, København (Å)

Vi har brug for tillid og velvilje i udsatte boligområder for at løfte integrationsindsatsen. Jeg foreslår kulturklippekort og mere økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

Som medlem af Alternativet og kultur- og fritidsborgmester i København, ser jeg et kæmpe uudnyttet potentiale på kulturområdet. Jeg vil dyrke mangfoldigheden fremfor at køre den over med en damptromle. Og jeg vil bruge kulturen som en tillidsvækkende adgangsbillet til særligt de børn, unge og udsatte, der ikke er flasket op med årskort til Louisiana og avislæsning i PH-lampens privilegerede skær.

Helt konkret ønsker jeg at indføre kulturklippekort i København for børn og unge i udsatte boligområder. Kulturklippekortet er direkte inspireret af en lignende ordning, man har forsøgt sig med i Italien.

I København ønsker jeg at indføre ordningen som en etårig forsøgsordning, hvor unge i alderen 13-17 år, der bor i udsatte boligområder i hovedstaden får mulighed for at benytte sig af et klippekort til kulturen: Et årligt beløb på 1000 kroner, der kan bruges på alt fra museumsbesøg over teaterture til kunstudstillinger og koncerter.

Derudover ønsker jeg at styrke mulighederne for at dyrke de positive fællesskaber i fritidslivet. Dels skal vi styrke den nuværende indsats, hvor frivillige FritidsGuider hjælper børn i gang med at dyrke en fritidsaktivitet og for eksempel tager dem i hånden og følger dem til håndbold. Dels skal vi skrue op for kontingentstøtten, så det ikke kun er børn med adresse i hvide ghettoer, der har mulighed for at dyrke fodbold og dans.

Og endelig skal vi tilføre midler til de sociale partnerskaber, hvor såkaldte ressourcepersoner er med til at fastholde børn og unge i gode, sunde fritidsaktiviteter.