Lokal ildsjæl til tops på Tourmalet for en verden uden sclerose

En af de største oplevelser ved turen var det fantastiske sammenhold, fortæller Carsten Boll. Foto: Privat

Om få uger skydes årets udgave af Tour de France i gang. Men på en række af de meste afgørende bjergtoppe i Pyrenæerne, må Tour-feltet i år se sig slået på målstregen. Carsten Boll fra Brønshøj deltog for Scleroseforeningens cykelløb Cykelnerven og indtog de selv samme franske bjergtoppe

Af Dorthe Brandborg

Cykelnerven er Scleroseforeningens Tour de France-inspirerede cykelløb, som hvert år i juni sender hundredvis af dedikerede cykelryttere afsted mod de franske bjerge. Her cykler de til tops på en stribe stejle bjerge kun få uger inden, at Tour-feltet lægger vejen forbi de præcis samme bjergtinder. Målet med det hele er at indsamle penge til forskning i sclerose og sætte fokus på sygdommen. Årets tur til Pyrenæerne med de mange legendariske Tour-bjerge markerer desuden Cykelnervens fem års jubilæum.

Med ni stejle bjergtoppe på bare fire dage kommer man ikke sovende til målstregen som Cykelnerven-rytter. Det kan de godt 300 deltagere i dette års udgave af Cykelnerven alle skrive under på. Mens nogle deltagere kører på eliteniveau, har andre aldrig før kørt op ad et bjerg på cykel. Blandt deltagerne var Carsten Boll fra Brønshøj, som selv lever med sclerose:

-Jeg fik konstateret sclerose i 2016, og for mig er Cykelnerven en oplagt mulighed for at holde mig i gang, sætte mig et mål på trods af min sclerose og samle penge ind til forskning i sygdommen, siger Carsten, der på grund af sclerosen har måtte opgive at løbe, som indtil da var hans foretrukne motionsform.

De første tegn på at noget var galt viste sig, da han trænede op til et maraton i 2011. Selv om træningen blev spoleret af følgeskader, gennemførte han de 42,2 km. Cykelnerven 2018 har derfor været en helt særlig oplevelse for Carsten:

-Det største ved at være med har været sammenholdet og den fælles kamp for en verden uden sclerose. Det har også været ret rørende at mærke den konstante venlighed og imødekommenhed, man blev mødt af, når man til bekendte fortalte, at man skulle være med i Cykelnerven, fortæller den 56-årige økonomidirektør.

For en verden uden sclerose

Udover at være passionerede cykelryttere har Cykelnervens deltagere endnu en ting til fælles. De kæmper alle sammen benhårdt for at samle penge ind til forskning i sclerose og skabe opmærksomhed omkring sygdommen. De har brugt månedsvis på både træning og indsamling til forskning, inden turen endelig kunne gå til Frankrig. Og de rekordmange ryttere, som er fordelt på ni hold fra hele landet, slog alle tidligere rekorder med et samlet indsamlingsresultat på mere end 4.9 mio. kr.