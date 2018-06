Lyskrydset virker ikke – igen

Nu er den igen gal ved lyskrydset Frederikssundsvej/Degnemose Allé/Bavnevangen.

Af Ulla Kenborg, Pilevangen 12

Igen er der ingen reaktion fra de ansvarlige!

I flere uger har amplen midt i krydset mod bavnevangen ikke virket.

I går gik det hele i sort, og det har ingen reageret på!

Det er med livet som indsats, at man krydser Frederikssundsvej pt.

Fortvivlede forældre stod her til morgen, for at følge deres børn over vejen. Ikke alle har jo mulighed for at hente dem igen.

Alt kan gå i stykker, men det er fantastisk, at man ikke kan se på en skærm, at her er et problem, der skal løses.

Jeg har via en ansat i kommunen fået navnet på firmaet (selvfølgelig udliciteret), der er ansvarlig for lyssignalerne.

Kan I ikke skrive det, så folk kan klippe det ud af avisen og gemme det. Jo flere, vi er, der ringer/mailer jo bedre.