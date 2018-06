Metro til Brønshøj – ikke til Malmø

I sidste uge har overborgmesteren forslået Metro til Malmø.

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, C, Borgerrepræsentationen

Vi konservative ønsker at sætte København først. Vi skal have mere Metro, men alle bydele i København bør have en Metro, før vi begynder at bygge Metro til Malmø. Både Valby og Brønshøj mangler en Metro, og der er også bydele på Amager, hvor der er behov for en ny Metrolinje, så vi får mere kapacitet i Metroen under havnen.

Selvom en Metro til Malmø delvist finansieres af eksterne midler, så er de altid forbundet med udgifter for den by, hvor Metroen anlægges. Alle de københavnske penge til Metro bør bruges til Metrolinjer i København.

Mere Metro i København kan være med til at fjerne trængsel, for jo mere kollektiv trafik, vi kan lægge ned under jorden, jo bedre plads bliver der over jorden.