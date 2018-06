Musikken i Bellahøj Kirke

Om musikerne: Oliver Hoiness Musiker, producer og guitarist. Mest kendt for sit mangeårige samarbejde med sangerinden Kira Skov. Derudover spiller Oliver i orkestret Skammens Vogn. Oliver vandt prisen som Årets Musiker ved Steppeulven 2016. Mikael Rahbæk Andreasen Siden 2001 sangskriver og omdrejningspunkt i musikprojektet Kloster, hvor han blandt andet har sat musik til gamle danske salmetekster og britisk middelaldermystik. Mikael vandt prisen som Årets Komponist ved Steppeulven 2016 og har bidraget med melodier til Kirkesangbogen. Merete Ørting Lahey Uddannet klassisk pianist og rytmisk sanger. Siden ansættelsen i Bellahøj Kirke har Merete med inddragelse af en bred vifte af gæstemusikere været ansvarlig for at eksperimentere med det musikalske udtryk ved kirkens højmesser.

- I Bellahøj Kirke har vi Københavns dårligste kirkeorgel. Desuden er vi omringet af gode kirker med smukt brusende orgler. Så hvad stiller vi op? Vi forsøger at gå en anden vej. I hvert fald med musikken, siger formanden for menighedsrådet ved Bellahøj Kirke, Lis Lynge.

Af Randi Salzwedell