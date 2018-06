Ny struktur gavner Brønshøj

Jamil Fearrington (med skæg) hyldes af holdkammeraterne efter en scoring mod Greve i den afgørende overlevelseskamp. Den populære Brønshøj-anfører har forlænget kontrakten og kan se frem til en ny spændende sæson. Foto: Christian Ove Carlsson

Østkredsen i fodboldens 2. division er blevet genindført. Det betyder, at Brønshøj kan se frem til mange spændende kampe

Af Jan Løfberg

I tre sæsoner har 2. divisionsklubberne i fodbold måttet affinde sig med et både tåbeligt og usportsligt system. Men nu er de 24 klubber fra fodboldens tredje led blevet enige om straks fra den ny sæson – efter sommerferien – at vende tilbage til to kredse à 12 hold: en øst- og en vestkreds.

Ændringen betyder, at Brønshøj Boldklub kommer til at spare mange penge i transportudgifter – også selv om kamp-

antallet udvides fra 30 til 33. Østkredsen har blot 10 ”rigtige” østhold – fra København og Sjælland – så kredsen suppleres med to fynske hold.

De 12 hold spiller et grundspil – ude og hjemme mod de 11 øvrige modstandere. De seks bedst placerede hold går videre til et oprykningsslutspil mod vestkredsens seks bedste hold, mens de seks nederste fra begge kredse mødes i et nedrykningsspil.

I slutspillet møder alle hold hinanden én gang – også selv om man har mødtes to gange i grundspillet.

Østkredsen starter i weekenden den 4.-5. august. Holdene i østkredsen:

• AB

• Avarta

• B93

• Brønshøj

• Frem

• HIK

• Hillerød

• Marienlyst

• Middelfart

• Skovshoved

• Slagelse

• Vanløse

For Brønshøj er der lagt op til klassiske opgør i nabolaget mod klubber som Vanløse, B93 og Frem (Københavns Kommune), AB (Gladsaxe Kommune), Avarta (Rødovre Kommune) samt HIK og Skovshoved (Gentofte Kommune).

Kontrakter

Sportschef Thomas Ibsen har haft gang i kugelpennen i de seneste dage.

Straks efter sejren mod Greve blev det klart, at træner Michael Winter fortsætter endnu et år.

Det samme gør assistenttræner Poul Olesen.

På spillersiden er der forlængelser med anfører Jamil Faerrington, topscorer Kevin Bechmann Timm, forsvareren Anton Holse og målmand Kasper Vilfort.

Der er tilgang fra kantspilleren Oliver Lassen (HB Køge), backen Simon Richter (Roskilde) og midtbanespilleren Andreas Baes (Næstved).

Nu er Hvepsene gået på en fortjent sommerferie. Første træningskamp er lørdag 14. juli mod Avarta i Tingbjerg.

Derimod stopper Christoffer Boateng i den blå-sorte trøje. Han tager til Næstved.