Nyt fra Lokalhistorisk Selskab

Margrethe Kolmorgen i sin lejlighed på Bellahøj. Foto: Helge Baun Sørensen

Lokalhistorisk Selskab har udgivet hæfte nr.113 i sin imponerende og oplysende serie om den lokale historie

Af Erik Fisker

Fire gange om året udsender Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev hæftet ”Nyt fra Lokalhistorien” og har netop udgivet nr. 113, der er på 44 sider. Som sædvanlig indeholder hæftet interessante og spændende beretninger om emner fra bydelens historie.

Den nyeste udgave af hæftet indeholder en artikel om den 92-årige Margrethe Kolmorgen, der har boet på Bellahøj, siden husene var nye. Hun havde åbnet dørene for medlemmerne af Lokalhistorisk Selskab og fortalte levende om både bebyggelsen og omgivelserne samt om livet og aktiviteterne i området gennem de mange år. Blandt andet fortæller Margrethe Kolmorgen om dyrskuerne på Bellahøj samt om musik, Sankt Hans og skuespil på Friluftsscenen og vinter­glæder med kælk og skøjter i Degnemosen.

Hun fortæller også om den ændring, der er sket med detailhandelen på Frederikssundsvej:

– På de to butikstorve på Frederikssundsvej 119 og 121 var der mange forretninger. Der var bager, grønthandler, slagter, kolonialhandel, damefrisør, bedemand, symaskinehandler samt en skoforretning. Overfor på Frederikssundsvej var der ismejeri og pålægsforretning og et lille varehus i to etager – og meget vigtigt en slikbutik, fortæller Margrethe Kolmorgen.