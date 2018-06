Så er byfornyelsen i gang

Alle kunne gribe en forkromet spade og bidrage til festlighederne i Tingbjerg. Foto: Kaj Bonne

Det var et noget utraditionelt ”første spadestik”, der sidste onsdag blev taget på Lille Torv i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Der var hverken borgmestre eller særlige honoratiores indbudt, da forkromede spader var stillet frem på Lille Torv, der ligger mellem Ruten, Terrasserne og højhuset i Tingbjerg. ”Tingbjerg Byudvikling” og det private ejendomsudviklingsselskab Innovator havde inviteret til første spadestik-event, hvor alle der havde lyst kunne være med til at tage de første spadestik – og de mest heldige kunne prøve en gravko til et lidt mere effektivt graveri.

Fælles om byudvikling

Innovator har købt grunden og butiksarealet, og nu starter for alvor byggeaktiviteten på Lille Torv, der samtidig skifter navn til Bygården. Omdannelsen af Lille Torv er en del af den byudvikling, som boligselskaberne SAB og fsb har sat i gang sammen med Københavns Kommune. Det nye byggeri på Lille Torv er startskuddet til en gennemgribende udvikling af hele Tingbjerg og ikke mindst områdets hovedfærdselsåre Ruten.

To etaper

Byggeriet på Lille Torv består af to etaper. Første etape består i etablering af mindre butikker og 16 lejligheder, mens anden etape er byggeri af et værested, beboerhus, en 1.800 kvadratmeter stor Lidl-butik samt 19 ”rækkehuse”, der bygges over butikkerne. Det er endnu uafklaret, hvorvidt det bliver lejeboliger eller ejerboliger – men det bliver ikke alment byggeri. Første del forventes færdigt til nytår og anden del til november 2019.

De nuværende butikker på Lille Torv fortsætter, indtil de kan rykke ind i byggeriet nærmest højhuset

– Tak for samarbejdet

Det var udviklingschef hos Innovator, Mahad Farah, der bød velkommen og fortalte om planerne for byggeriet. Han rettede en særlig tak for samarbejdet med de lokale handelsdrivende på Lille Torv samt til Lidl, der bærer en stor del af projektet. Herefter kunne alle bidrage til at grave i jorden, og der var aktiviteter for både børn og voksne og pizza til alle fra den lokale pizzabar, man kunne prøve en gravko og andre store maskiner, hamre søm i et bræt eller bygge en bænk – og møde folkene bag projektet. Fra Lidl var der udlevering af poser med gratis vareprøver.

Næste trin i den omfattende byudvikling i Tingbjerg handler om nedrivning og byggeri på Store Torv