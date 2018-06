Sol over jubilæet

Foto: Kaj Bonne.

Man kunne ikke have ønsket sig bedre rammer til 100 års jubilæet for den traditionsrige sommerfest i Præstegårdshaven

Af Randi Salzwedell

Der var kø langt ud på gaden og folk var i fantastisk humør. Ikke mindre end 3.600 gæster besøgte i sidste uge den dejlige have, hvor der som vanligt var disket op med alt fra brassband og korsang til servering af hjemmelavede lagkager og kold øl på rødternede duge.

Og det var da også en glad sognepræst Peter Nejsum, der kunne starte sin velkomst med at nævne store fremtrædende personligheder og store begivenheder, som fandt sted for 100 år siden. Finlands selvstændighed, fødslen af Nelson Mandela, Ingmar Bergmann og Bjørn Wiinblad. For 100 år siden kostede indgangen 10 øre – i dag koster det 2 kroner, som det har gjort i mange år.

-Vi forsøgte at lave samme program som dengang, men sommerfesten har forandret sig – ikke meget – men den har dog udviklet og flyttet sig. I dag kan der betales med mobilpay i restauranten og der er en samtalesofa, hvor man kan tale med præsterne. Stemingen er altid den samme.

Det er her man mødes med brønshøjborgere og tidligere borgere, sagde Peter Nejsum og henviste til udstillingen, der var lavet ved indgangen. Her kunne man læse alt det, der har været skrevet om sommerfesten i præstegårdshaven over de sidste 100 år.