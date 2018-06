Sommer, natur og åbning af præsidenten

Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, åbnede Mosetræffet 2018. Foto: Jens Christian Elle

Igen i år var Mosetræffet velsignet af godt vejr og stor interesse for naturen i og omkring Utterslev Mose

Af Erik Fisker

– Først og fremmest tusind tak for invitationen til at åbne Mosetræffet i Utterslev Mose her i dag. Som nogle af jer måske ved, så har Utterslev Mose en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg er vokset op her ved mosen og jeg bor her, sagde Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, da hun søndag formiddag stod for den officielle åbning af det nu traditionsrige Mosetræf med mange og mangeartede aktiviteter for alle aldre.

– Mosen har været min barndoms baghave. Det er her i mine børn har gået i vuggestue og børnehave, med daglige gåture i mosen. Det er her, jeg i dag finder helle. Efter en travl arbejdsdag er det altid – året rundt – en gave, at kunne gå ud i naturen med sine børn eller løbe en tur i de fantastiske omgivelser, sagde Maria Reumert Gjerding blandt andet.

– Det er jer – brugerne af mosen og borgerne i lokalområdet, der i dag står som det største værn om Utterslev Mose og nu er med til at sikre, at mosen i et ganske stort omfang bliver stadigt renere og biodiversiteten fremmes, sluttede Maria Reumert Gjerding.