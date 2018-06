Sommerhøjskole i Brønshøj Kirke

I weekenden den 24.-26. august afholdes igen højskole i Brønshøj. Årets tema er arv

Af Erik Fisker

Hvem eller hvad bestemmer, hvem vi er? Er det arv og/eller miljø? Ligger det hele i generne? Eller er det noget vi selv vælger? Hvad har vi hver især fået med i vores liv, der har bestemt hvem vi er? Og den mulighed, vi mennesker har, for at gøre ondt, hvor kommer den fra?

Er det én vi fødes med, eller noget vi vælger. Og hvad med den ulighed, der kommer af, at nogle arver store formuer, mens andre må arbejde hårdt for hver krone, de tjener? Og hvilken arv giver vi alle sammen videre til vores børn og børnebørn? Hvilken verden efterlader vi dem?

Refleksion og ny indsigt

Det er nogle af de mange spørgsmål, man kan blive klogere på, når Brønshøj Kirke igen i år giver mulighed for at bruge en weekend på at få udvidet sin horisont og opleve ægte højskolestemning med foredrag, samtale, filmforevisning, fællessang og meget mere.

Sidste års deltager Kirsten Lund Larsen siger: ”Jeg meldte mig til sommerhøjskolen, fordi det var et godt nyt lokalt initiativ fra kirken, der lagde op til refleksion og ny indsigt. Det var en dejlig givende weekend, og vi skal bestemt med igen i år.”

Sommerhøjskolen starter fredag den 24. august, kl. 16 når sognepræst Peter Nejsum byder velkommen og efter middagen vises filmen ”Arven”, instrueret af Per Fly. Både lørdag og søndag lægges ud med morgensang efterfulgt af blandt andet foredrag og musik, og der afsluttes med festmiddag søndag.

Prisen for deltagelse i sommerhøjskolen er 600 kr. inkl. aftensmad de tre dage. Tilmelding til kirkekontoret. Yderligere oplysninger på Brønshøj Kirkes hjemmeside.