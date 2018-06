Spænding til det sidste

Foto: Christian Haslund.

Der er i den grad lagt i kakkelovnen til et af de mest spændende opgør på Tingbjerg Ground i nyere, når Greve kommer på besøg på lørdag i sæsonens sidste kamp.

Af Christian Haslund

Begge hold kæmper for at undgå nedrykning. Brønshøj har dog den fordel, at de kan nøjes med uafgjort, mens Greve skal frem på banen – især, hvis Dalum vinder over Odder i det østjyske.

Brønshøj har været godt kørende på det sidste, og samtidig så er Greve ikke stærke på udebane, hvor de her i foråret kun har scoret et enkelt mål. Men hvepsene har haft det svært mod Greve, især på hjemmebane, hvor det i de sidste fire hjemmekampe kun er blevet til et point.

Dette håber og tror vi selvfølgelig på ændrer sig, når det hele går løs kl. 14, og hvor vi også håber, at der bliver knald på, på tribunen. Vi har jo igennem hele sæsonen set og hørt, hvor fantastiske vores fans og supportere er.

Efter en lang række uafgjorte kampe er Brønshøj begyndt at hive de tre point i land, og det er blevet til 4 sejre i de 6 sidste kampe, hvor hvepsene samtidig har scoret 20 mål. Men Greve har i den grad også fået netmaskerne til at blafre i de to sidste kampe, som begge er blevet vundet 5-0. Så det tyder på en målrig affære, ligesom det blev, da de to hold mødtes i slutningen af april.

Men tag ud til Tingbjerg Ground på lørdag, vær klar på tribunen, når det går løs kl. 14, og så skal spillerne nok sørge for at give dig en oplevelse, der siger spar to.

Derudover ønsker vi Greves spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.