Store sejre til lokale hold

Union og Stefan fandt vej til nettet i weekenden

Af Jan Løfberg

Boldklubben Union ser ud til at forlade Københavnsserien med bravur. I lørdags vandt Union 4-0 ude over Skjold. Målene blev scoret af anfører Mads Petersen (to styks), Theis Ploug og Philip Meizner. Union er allerede sikker på at vinde KS, og der resterer blot en enkelt kamp, nemlig på lørdag kl. 15 på Genforeningspladsen mod FB, som de seneste år har spillet nogle rigtig gode kampe mod Union.

I serie 2 vandt Stefan 5-2 over Heimdal. Der eksisterer stadig en mikroskopisk chance for at få en oprykningskamp til serie 1. På lørdag kl. 13 skal Stefan møde Hekla på Hekla Park.