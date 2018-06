Tak for Sommerfesten

Vi vil gerne sende en stor stor tak til alle jer, der gjorde sommerfesten i Brønshøj præstegårdshaven til en uforglemmelig oplevelse. Tusind tak for alle de sponserede gevinster, fra forretninger i bydelen og såmænd også fra butikker der før havde til huse i Brønshøj, men nu er flyttet fra bydelen, fantastisk at i stadig vil […]

Af Erik Fisker

Vi vil gerne sende en stor stor tak til alle jer, der gjorde sommerfesten i Brønshøj præstegårdshaven til en uforglemmelig oplevelse.

Tusind tak for alle de sponserede gevinster, fra forretninger i bydelen og såmænd også fra butikker der før havde til huse i Brønshøj, men nu er flyttet fra bydelen, fantastisk at i stadig vil støtte sommerfesten.

En stor tak skal også lyde til alle de optrædende, som optræder gratis for at støtte det gode formål.

Omkring 3600 gæster besøgte haven de 2 dage og det blev rekord, og regnskabet er næsten gjort op og overskuddet bliver også rekord, ca. 160.000 kroner. Tak til jer gæster også.

Overskuddet deles mellem FDF K. 25 Brønshøj, som gør en stor indsats for børn og unge i sognet og Brønshøj sogns Menighedspleje, der gør et stort arbejde blandt trængende familier og ældre med bl.a. julehjælp.

Sidst men ikke mindst de omkring 140 frivillige, inkl. Kirkens personale, som gør at vi kan holde festen. I gør alle en kæmpe indsats og I vender tilbage år efter år, det er vidunderligt og vi i festudvalget er bare så taknemmelige for at I gør det, for uden jer – ingen Sommerfest.

Og så en stor og varm tak til FDF K.25 Brønshøj for samarbejdet med os gamle fra Menighedssamfundet.

På festudvalgets

og egne vegne

Kirsten Andersen,

formand for sommerfesten.