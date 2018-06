Trafiksignal driller

I den seneste tid har der været en række problemer med trafiksignalet på Frederikssundsvej ved Degnemose Allé/Bavnevangen, der ikke virker efter hensigten.

Af Erik Fisker

Det største problem er, at signalet gentagne gange ikke har vist grønt for fodgængerne så længe, som det var meningen. For nylig viste det grønt for fodgængerne i så kort tid, at det ikke var lovligt. Derfor har forvaltningen været nødt til at slukke signalet midlertidigt, indtil det igen kunne fungere med lovlig ”grøntid” for fodgængerne.

– Vores driftsleverandør arbejder med signalet som en hasteopgave og vil udbedre fejlene hurtigst muligt. Men det kan godt tage et par uger endnu, før signalet fungerer helt efter intentionen igen. Det beklager vi over for de berørte trafikanter, siger enhedschef Jakob Bülow Find fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis det under arbejdet med at få styr på trafiksignalet skulle blive nødvendigt at slukke det igen, anbefaler forvaltningen, at forældre og børn, der skal krydse Frederikssundsvej til skolen, eventuelt benytter gangtunnelen ved Hyrdevangen, indtil signalet fungerer igen!