Unge i Tingbjerg fejrer fællesskabet

Foto: Privat

Lokale unge arrangerede lørdag en velbesøgt festival på Store Torv i Tingbjerg. De har organiseret sig i et ungeråd, og de har ambitioner om at styrke fællesskabet lokalt og være med til at forbedre områdets omdømme

Af Dorthe Brandborg

”Tingbjergs Ungdom – et fællesskab for alle” – sådan kalder Tingbjergs helt nye ungeråd sig. Og for at fejre udvikle fællesskabet i Tingbjerg var deres allerførste bedrift at invitere alle beboere og andre interesserede til Tingbjerg Festival.

Efter flere måneders intense forberedelser – lige midt i en eksamenstid – kunne ungerådet præsentere et program for den 23. juni, der både bød på alt fra fodboldturnering og mulighed for at prøve virtual reality til henna, hjemmebagt kage og livemusik med blandt andre Kaka og den lokale rapstjerne Awada.

Barwago Jama Hussein er et af det nye ungeråds medlemmer, og hun er ikke i tvivl om, at ungerådets arbejde er med til at gøre en forskel i Tingbjerg:

”Jeg er så stolt over vores vellykkede festival! Det er dejligt at opleve resultatet efter måneders hårde arbejde. Det har virkelig motiveret mig til kæmpe for at forandre Tingbjerg til det bedre. Men samtidig beholde de gode værdier, der allerede er i Tingbjerg.”

Kun lige begyndt

”Tingbjergs Ungdom – et fællesskab for alle” har arbejdet sammen med den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg og Utterslevhuse og Mellemfolkeligt Samvirke om at stable festivalen på benene. Omkring 400 besøgende nød sommerdagen og den gode stemning på Store Torv. Der blev spist mad, som lokale fædre i Madklub for Mænd havde kokkereret, ligesom de lokale Bydelsmødre havde sørget for kaffe og kage.

Det var i det hele taget tydeligt, at festivalen nød opbakning fra lokale foreninger og indsatser. Aktiviteterne stod bl.a. Idrætsprojektet, Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus samt de lokale foreninger ’SOEGG’ og ’Sammenhold, Fællesskab og Selvhjælp’ for, mens lokale gadeplanteams hjalp til med det praktiske.

”Jeg synes, det er skønt at se så mange lokale organisationer bidrage til et arrangement arrangeret af unge. Endda vores allerførste arrangement”, siger Barwago Jama Hussein, og fortæller, at for de frivillige i ungerådet er arbejdet kun lige begyndt. De håber, at festivalen kan vække flere unges interesse for at engagere sig og få indflydelse i Tingbjerg.