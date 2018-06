Union vil gerne møde Brønshøj

Mads Petersen (nr. 10) kommer foran et par KFB-forsvarere og scorer til 4-1. Foto: Christian Ove Carlsson.

Den traditionsrige boldklub fra Genforeningspladsen er klar til 1. runde af fodboldens pokalturnering, hvor Brønshøj træder ind

Af Jan Løfberg

Der var ingen tvivl hos Unions træner Morten Vinther. Pokalkampens 4. runde i den københavnske afdeling onsdag aften på Kløvermarken mod KFB skulle vindes af Københavnsseriens suveræne tophold. Derfor stillede Union op i stærkeste opstilling, selv om KFB blot spiller i serie 1. Favoritterne svigtede da heller ikke. Union vandt 4-2 og træder nu ind 1. runde af den landsdækkende landspokalturnering.

– Sammen med oprykning til Danmarksserien var det et sportsligt mål for os at komme med i 1. runde. Der har vi aldrig været med før, siger Unions formand Bo Sten Hansen, inden han lige retter sig selv: – I hvert fald ikke i nyere tid, og jeg har da været formand i 14 år!

Paulo Fernando åbnede scoringen efter blot otte minutter. En voldsom episode opstod i det 20. minut, da Unions målmand Andreas Dyhr blev underløbet. Han slog nakke og hoved, så en ambulance blev tilkaldt. Torsdag morgen meldes han ok. Målmandshandskerne blev overtaget af Paulo Fernando, der så fik svært ved at score flere mål.

Til gengæld øgede Mike Poulsen til 2-0 fire minutter ind i 2. halvleg. Hjemmeholdet fik tro på sensationen med en reducering til 2-1 ved Labbie Simonsen, men ti minutter senere øgede Mike Poulsen til 3-1. Ti minutter før tid øgede Mads Petersen 4-1, inden KFB i det 88. minut brændte et straffespark, der blev sendt langt over mål. To minutter senere reducerede Sebastian Christensen på et nyt straffespark i sidste minut, som han udnyttede til slutresultatet 4-2.

Træner Morten Vinther har et drømmescenarium om at møde et københavnsk divisionshold i 1. runde i august: – Det kunne være sjovt. Eventuelt Brønshøj!

Ellers ville det heller ikke være uinteressant for klubkassen, hvis man møder et overkommeligt hold i 1. runde og går videre til 2. runde, hvor man kan trække et hold fra Superligaen.