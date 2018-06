Utilfredshed i Husumparken

Parken blev renoveret i 2015, hvor skateparken og idrætsfaciliteterne blev bygget. Foto: Viggo og Jonas

Skrevet af Viggo Christensen og Jonas Kirkeby Schjerning, 8. kl. på Husum Skole, i praktik hos Lokaludvalget

Vi er blevet sendt ud af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, for at rapportere lidt om forholdene i Husumparken. Vores mission var at finde ud af, om der skal laves om på parken, og hvad der kan være af forbedringer.

Vi mødte to skatere, der mener at der ikke er optimalt nok i forhold til løbehjul og skating. De mener, at der ikke overhovedet er taget hensyn til skateren, og at parken simpelthen ikke er god nok. ”Alle kan se at det nok ikke er en skater der har bygget banen”, sagde de to skatere.

De syntes også det er meget irriterende at der er så meget grus omkring banen. Man skal selv tage kost med for at kunne køre der, man kan nemlig let falde hvis dit board eller løbehjul kører over en sten eller grus.

August fra 2. klasse på Husum Skole, som har sendt et brev til Lokaludvalget, mener at der er for mange løse hunde i parken. Hans klassekammerater syntes også, det er et problem. De har oplevet, at folk er blevet jagtet af hunde, og at hunde færdedes på fodboldbanen, mens nogen spillede fodbold der.

Så selvom man ikke må have løse hunde i parken, er der stadig mange der har det. August og hans kammerater foreslog, at man kunne sætte et hegn op rundt om de midterste baner i parken, så kunne hundene jo løbe i siderne af parken. Børnene er også meget trætte af at folk ikke samler deres hundes efterladenskaber op efter dem. De tror hvis man sætter flere skilte op ville det hjælpe på situationen.

Nu har vi været ude og spørge folk om deres mening og de vil gerne have lavet om på parken. Så spørgsmålet er nu: Burde parken blive ændret igen?