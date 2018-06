Vind billetter til Jurassic World 2

’Jurassic World 2: Fallen Kingdom’ har premiere i landets biografer den 7. juni. Foto: UIP

I samarbejde med UIP udlodder avisen nu 5x2 billetter til ’Jurassic World 2: Fallen Kingdom’ På randen af udryddelse

Af Dorthe Brandborg

’Jurassic World 2: Fallen Kingdom’ er den femte film i serien om Jurassic, som startede Steven Spielbergs klassiker Jurassic Park i 1993 med blandt andre Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum og David Attenborough. I den senest film om de gruopvækkende T- Rex´s er det kun Jeff Goldblum, der er med igen.

Der er gået tre år, siden et mislykket eksperiment med dinosaurernes gener resulterede i at forlystelsesparken Jurassic World på Isla Nublar gik amok, og menneskene måtte flygte fra øen. Dinosaurerne er nu overgivet til de bedst egnedes overlevelse i et miljø, der ikke er skabt til dem og blandt arter, som de i virkeligheden er adskilt fra af millioner af års evolution.

Og selvfølgelig kan menneskene heller ikke lade være med at blande sig …

Claire er kommet et langt stykke fra den perfekte publikumsdirektør, hun var dengang, til nu at være dyrerettighedsaktivist med speciel fokus på de overlevende dinosaurer på Isla Nublar. Diskussionen om, hvorvidt man skal lade dem være i fred eller fortsat have kontakt mellem dinosaurer og mennesker, bliver aktualiseret, da en slumrende vulkan pludselig vågner til live og truer Isla Nublar og dermed dinosaurerne med – ny – udslettelse.

