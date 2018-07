1.350 km på cykel til Paris

Kenneth Binau på en af broerne over Seinen - fremme ved målet med Eiffeltårnet i baggrunden. Foto: Privat

Sammen med 47 andre cykelryttere cyklede Kenneth Binau de ca. 1.350 kilometer fra Københavns Rådhusplads til Paris. Der skulle samles penge ind til Børnecancerfonden.

Af Erik Fisker

Den 30. juni stod Kenneth Binau fra Binau Låse på Frederikssundsvej parat på Rådhuspladsen i København, hvor hans hustru Helle og hele familien var mødt frem for at sende ham afsted på årets tur til Byernes By. Det er anden gang Kenneth Binau gennemfører turen med Team Rynkeby Nordsjælland, der i år bestod af 48 ryttere på holdet samt et serviceteam på 12 personer.

Turen til Paris er ca. 1350 km og det er ikke kun flade strækninger, men også etaper med masser af højdemeter blandt andet skulle holdet over bjergkæden Ardennerne i Belgien, hvor rytterne skulle op af Mur de Huy som er 1,3 km lang og på det stejleste sted har en stigning på 26 %.

I alt deltog 1800 ryttere fra hele Skandinavien, som alle mødtes i Paris den 7. juli, hvor familierne tog imod.

– Det er en kæmpe oplevelse at være en del af Team Rynkeby. Fællesskabet, træningen og det at vi samler ind til et godt formål gør, at vi får en fantastisk fællesskabsfølelse som er helt unik, fortæller Kenneth Binau.

– Vi mødtes to gange om ugen til træning i ca. 6 mdr., før vi startede mod Paris. Der er gået mange timer med træning, når der fx skal køres op til 170 km på en lørdagstræning. Heldigvis har der været fuld opbakning fra familien til det store projekt, siger han.

Alle sponsorpenge går til formålet

– Formålet med hele projektet er at samle ind til Børnecancerfonden og hver enkelt team samler ind og laver arrangementer. Det blev fx til en koncert i Viften i Rødovre, hvor Carpark North spillede gratis, og hele entréindtægten gik direkte til Børnecancerfonden, siger Kenneth Binau.

-Mange tror, at sponsoraterne vi får ind, dækker alle vores udgifter på turen, men sådan er det slet ikke. Hver enkelt rytter betaler selv for cykel, tøj, hotelophold og hvad der ellers måtte være af udgifter.

Alle sponsorater og indtægter fra arrangementer kan der ikke røres ved, og alle pengene går til Børnecancerfonden. Jeg vil gætte på, at hver enkelt rytter bruger omkring 20-30.000 kr. på at deltage med Team Rynkeby, slutter Kenneth Binau.

Børnecancerfonden

Børnecancerfonden blev stiftet i 1995 med det mål, at alle børn skal overleve kræft til et godt liv uden varige skader efter sygdommen og behandlingen. Siden har fonden ydet en betydelig støtte til forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn.

Fonden støtter bl.a. også børnene og deres familier direkte med forkælelseslegater, oplevelser og informationsmateriale.

Børnecancerfonden er en selvstændig organisation og 100 pct. afhængige af gaver og donationer.