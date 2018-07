Vind billetter til CHGP

Foto: CHGP

Copenhagen Historic Grand Prix er dansk motorsports flagskib. CHGP er et racerløb på Bellahøj i København – med action, dramatik, fuld fart og underholdning for hele familien

Af Dorthe Brandborg

Copenhagen Historic Grand Prix har udviklet til en fest for HELE familien. Der blev i 2013 etableret et familie/børneområde i indercirklen, hvor der er aktiviteter og sjov for hele familien. Der findes store græsarealer og er opsat bænke, hvor I kan nyde frokosten eller bare slappe af mens børnene leger.

For i endnu højere grad at understøtte familierne, er der gratis adgang for alle børn under 14 år, ifølge med betalende voksne. At Copenhagen Historic Grand Prix er en ægte familiebegivenhed, viser erfaringerne fra de tidligere år. Grand Prix’et er en god anledning for forældrene til at give børnene indsigt i, hvordan bilerne så ud, dengang mor og far var unge.

I modsætning til museumsbesøg er der hér tale om rigtig action med levende mennesker og ”levende” biler. Der er nemlig tradition for, at det ikke kun er spændende klassiske biler, der bliver luftet på den 2,4 kilometer lange racerbane på Bellahøj, men også legendariske racerkørere, der ryster støvet af sig, kryber ned i cockpittet eller sætter sig bag rattet af de gamle racere og slår sig løs som de gjorde, da de og bilerne stadig var ganske unge – det er ganske enkelt ren nostalgi!

Copenhagen Historic Grand Prix er Europas smukkeste gadeløb og er en enestående begivenhed, som tiltrækker et bredt publikum fra ind- og udland til et charmerende historisk motorløb fra en tid, hvor man kunne se forskel på biler.

Løbet arrangeres hvert år i samarbejde med ASKH og næste arrangement er på Bellahøj Park i København den 4. og 5. august 2018 fra kl. 08.00 – kl. 19.00.

I samarbejde med CHGP udlodder avisen 2×2 dagsbilletter til arrangementet.

Du skal blot svare på følgende:

Hvor lang er den bane, som bilerne skal køre på?

1. 2,1 km 2. 2,3 km 3. 2,4 km

Du skal sende svaret med mærke ”chgp” til kon@bha.dk senest den 23. juli kl 9.

Vinderne bliver offentliggjorte den 31. juli hvorefter billetterne mod fremvisning af ID kan afhentes på redaktionen Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.