330 i Brønshøj og Husum får sommerpost fra forældreløse børn

Sidste år blev der indsamlet 234 mio. kr. til hjælp til udsatte børn. Foto: SOS Børnebyerne

Mange i bydelen kan se frem til et godt gammeldags brev i postkassen

Af Erik Fisker

I brevet er der nyt om det fadderbarn eller den børneby, de støtter via SOS Børnebyerne

I Brønshøj og Husum kan 330 borgere godt holde lidt ekstra øje med postkassen hen over sommeren. For indbyggerne i Brønshøj og Husum er blandt de næsten 40.000 danskere, som i løbet af sommermånederne vil få en ganske særlig nyhed i postkassen. De vil nemlig modtage et brev med nyt om det udsatte barn eller den børneby, de støtter via SOS Børnebyerne. I brevet kan de læse, hvordan det går med barnet eller den børneby, de støtter. Og så vil de modtage et nyt billede af fadderbarnet eller børnebyen, så de kan se udviklingen fra sidste år.

Sammenligner man med for bare fem år siden, er det blevet mere populært i Brønshøj og Husum at støtte forældreløse eller udsatte børn i en børneby. Der har i perioden været en stigning på 17 procent i antallet af borgere, der støtter.

– Det er dejligt at se, at danskerne prioriterer at støtte forældreløse og udsatte børn via SOS Børnebyerne. Mange danskere vælger at støtte organisationer som SOS Børnebyerne, hvor man hjælper ét enkelt barn eller en gruppe af børn for eksempel i en børneby. Når man kan følge barnet eller børnene, så er det nemlig tydeligt at se, at man rent faktisk er med til at ændre et barns liv til det bedre. Det er sommerbrevet et konkret bevis på, siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne. På landsplan er antallet af faddere også steget. I 2013 havde SOS Børnebyerne 34.184 faddere, mens der i år er 40.000 danskere, der er fadder og hjælper forældreløse og udsatte børn gennem SOS Børnebyerne.