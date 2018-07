ABC-ryttere i topform

Cykeltalenterne i ABC vinder medaljer på stribe

Af Jan Løfberg

Ved DM i enkeltstart ved Guldborgsund weekenden blev til to medaljer ved danmarksmesterskabet i enkeltstart for U19. Benjamin Hertz og Mads Rasmussen vandt hhv. sølv og bronze. Længe så det ud til, at Benjamin ville vinde guld, men han blev overgået af enkeltstartens allersidste deltager Jacob Hindsgaul fra Herning. En tredje ABC-rytter Frederik Egehus kørte sig også i top-ti.

Der var også succes på en anden front. Oliver Wulff Frederiksen fra Team ABC Junior vandt guld i elite-DM i parløb på Aarhus Cykelbane med sin parløbsmakker Julius Johansen fra Team ColoQuick. Det blev også til en sølvmedalje til Oliver Wulff i scratch.

Og for at fuldende succesen så er Benjamin Hertz og Josh Gudnitz igen blevet udtaget til at repræsentere Danmarks juniorlandshold ved et Junior Nations Cup løb.