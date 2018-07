Alle kan synge – også selvom de ikke tror det

Simone Tandberg, er korleder for de første to kor på Amager, Maria Nordahl for koret i Vanløse. og Rune Ytting er korleder for Brønshøj koret . De er alle tre musikuddannede fra Københavns Universitet. Foto: Privat

Man behøver ikke kunne noder eller have sunget i kor før. Det er sangglæde og fællesskab, der er i centrum, når et nyt kor starter op i Pilegården

Af Dorthe Brandborg

Der er rock og pop på programmet, når RockUs Choir starter den 15. august i Pilegården. Missionen er at skabe glad energi og give plads til alle stemmer. Ikke mindst dem, der tror, at de ikke kan synge.

-Vi er et nystartet voksenkor, der synger rock og pop. Vi startede op på Skolen på Islands Brygge, i september 2017, og nu har vi 4 kor rundt om i København. Baggrunden for at starte dette kor var at skabe en mulighed for, at alle i et lokalområde, der har lyst til at synge, rent faktisk også kan komme til at gøre det, fortæller Lise Kagenow, der er primus motor i foretagendet.

Lise Kagenow har arbejdet indfor sundshedssektoren i England i mange år og for halvandet år siden, blev hun selv en del af et kor og erfarede, hvor givende det kunne være. Det har nu været hendes inspiration til at starte lignende koncept i Danmark.

-Man bliver glad af at synge sammen med andre. Det har man jo vidst i rigtig mange år. Nu har man også bevist, at det har en sundhedmæssig positiv indflydelse både fysisk, mentalt og socialt. Derfor vil vi gerne gøre det til en mulighed for alle at synge, også selvom man ikke har nogen baggrund for det. Og vi ved, at det kommer til at lyde fantastisk godt, vi har prøvet det, fortæller Lise.

Med Rockus vil Lise gerne skabe flere kor, der synger samme repertoire.

-Det vil gøre, at koret får mulighed for at synge sammen og opleve glæden ved, at store kor, med rigtig mange deltagere, kan skabe virkelig stor og smuk lyd – og have det sjovt, tilføjer hun.

De 4 kor har øveaften hver sin dag i ugen, mandag på Kulturpunkt Amager, tirsdag på Kombit på Islands Brygge, onsdag på Pilegården i Brønshøj og torsdag på Kulturstationen i Vanløse. Rockusmedlemmer er velkomne til at deltage i dem alle, hvis de synes, at de har brug for ekstra øvetid eller for eksempel ikke har mulighed for at øve den sædvanlige koraften. Den 15. august skal der synges fra kl 19-21.

Rockus bliver drevet som en social økonomisk virksomhed. Det vil sige, at et eventuelt overskud vil blive brugt på korets aktiviteter eller sociale formål.