Alsang – portræt af glade danskere i Café Pilen

Naversangeren Klaus Helsøe i front. Bagved ses fra venstre Niels Flemming, Hanne Kalsing og John Elberg. Foto: kv

Af Kaare Vissing

Pilegården scorede en solid succes med sit alsangsstævne den 21. juni, som blev til på initiativ af kulturhusets bestyrelsesformand, Helle Spangerup, men i øvrigt førtes an af en kvartet fra Visens Venner i Brønshøj. Denne bestod af ”viseværten” Hanne Kalsing og John Elberg samt den djærve naversanger og harmonikaspiller Klaus Helsøe og den uundværlige pianist Niels Flemming Carlsen.

De godt fyrre fremmødte fik hver udleveret et sanghæfte med en skøn blanding af muntre og mere højstemte tekster. De første fire var en hyldest til naturen og sommeren, blandt andet ”Velkommen i den grønne lund” og ”En yndig og frydefuld sommertid”.

Som modvægt til den fælles alvor gav Klaus derpå Clausen & Petersens muntre vise ”Trapezkongen Bob”. Og siden fik Hanne publikum til at synge godt med på Liva Weel-visen ”Gå med i lunden”.

Snart efter var tiden atter inde til at fyre fire fællessange af, blandt andet Harald Bergstedts geniale børnesang ”Hør den lille stær, den er, åh, så fornøjet” – en hyldest til barnets længsel efter frihed.

Derefter sprang kvartetten ud i fuldt flor. Først fortalte John om sit venskab med Bo Bendixen. De underviste i sin tid begge på Bendixens Danseinstitut i Husum, og John fortalte rørende om sin gode ven, som nu muntrer muldvarpene på Brønshøj Kirkegård. Gravstenen indledes sigende med ordene ”Portræt af en glad dansker”. Derpå sang John den muntre Bo Bendixen-vise ”Ka’ du lægge dig på siden Petter”. Hanne sang (næsten) så godt som nogen Eva Madsen Clausen & Petersens hit ”Mormors kolonihavehus”. Klaus fulgte stærkt op med den mest berømte danske naversang, ”Åh, disse minder”, som for alvor fik folk op af stolene. Og endelig gav Niels Flemming den som både skuespilleren Sigfred Johansen og pianisten Aage Stentoft (Hornbækrevyen 1935) ved at synge og spille ”Luften var femten og vandet var seksten”.

Derefter slappede man af med fire fælles sømandssange, inden tiden var inde til lige så mange højstemte og nationale sange såsom Holger Drachmanns midsommervise ”Vi elsker vort land” og ”Der er et yndigt land” – den sidste istemt stående og med en sådan begejstring, at man kunne tro den efterfulgt af en landskamp.

Efter arrangementet samledes man i små stående grupper, hvor alle gav udtryk for deres begejstring over en alsidig alsangsaften. Intet knytter folk så fast sammen som stemmebånd, altså når de bruges til at synge.