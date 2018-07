Bingo med sennep og ketchup

Lydmand i klemme – mellem søstrene Mette og Lotte Ipsen. Foto: Kaare Vissing

I timerne omkring tirsdag middag den 3. juli udfoldede der sig et underligt skue på Brønshøj Torv. Som myrer omkring dødens pølse myldrede det med filmfolk – atten i alt – ved Ipsens Pølsevogn. Kamera- og lydmænd samt skuespillere, en meget tålmodig instruktør og andet godtfolk brugte tre stive timer på at få, vistnok, bare et par minutter i kassen.

Af Kaare Vissing

Filmfolkene arbejdede på et projekt for Danske Spil Bingo med henblik på et reklamefremstød i TV-2, og de skulle senere til andre næsten lige så interessante steder og gøre lignende optagelser. Pølsevognens indehaver, Lotte Ipsen, blev venligt, men bestemt bedt om at træde ud af sit køretøj – for der skulle skam stå en rigtig skuespiller og ekspedere. Kunden skulle også være en rigtig skuespiller, og at det lige blev Søren Rytter, der mest gør sig som stuntman, siger forhåbentlig ikke noget om den risiko, der til dagligt foreligger ved at spise stedets pølser.

Lotte Ipsen fulgte nøje de møjsommelige optagelser og fik en fin dag ud af at være i eksil. ”Det var super sjovt!”, siger hun og tilføjer, at pølsemanden med større og større begejstring skulle sige de samme fire ord: ”Kom så nr. 8!” Dette stod på i en evighed, så 8-tallet til sidst lagde sig ned for dermed at illustrere, at det liggende 8-tal netop er matematikernes symbol for uendelig.

De virkelige helte bag optagelserne var nok de 3-4 mænd, der venligt bad folk om ikke at være i vejen for optagelserne. En lidt vredladen ”Gamle Ole” lod sig dog ikke herse med, og en ældre stamkunde insisterede på at få sin faste føde her og nu. Trods disse og andre forhindringer kunne filmholdet efter vel overstået dåd pakke sit grej sammen klokken 12.30. Og Lotte kunne atter betræde sine trange gemakker og lange chancerige plader med en ristet og et brød hen over disken – bingo! Selv mente hun trods sin landflygtighed fra de kære langelændere at have scoret en Jackpot!