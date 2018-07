Bliv viet under Pride Week

Foto: Colourbox

Igen i år kan forelskede par få et minde for livet, når de får mulighed for at blive viet under Copenhagen Pride Week

Af Dorthe Brandborg

Vielserne finder sted på Holmen, og parrene kan vælge at få en vielsestale af en person, som har gjort en forskel for LGBT-miljøet.

Sidste år blev 14 par viet i festlige og romantiske rammer under Copenhagen Pride Week. Fredag d. 17. august 2018 gentager Københavns Kommune og Copenhagen Pride succesen og inviterer danske og internationale par til at fejre kærligheden til hinanden ved at blive viet under en af Københavns mest farverige folkefester.

Vielserne vil finde sted ved Batteri Sixtus og fregatten Peder Skram på det historiske og charmerende Nyholm i hjertet af København.

Her vil tre udvalgte personer, der har gjort en forskel for LGBT-miljøet – Lars Henriksen, Lone Hertz og Ellie Jokar – holde vielsestaler for de par, der måtte ønske det.

Selve vielsen vil blive foretaget af en af Københavns Kommunes giftefogeder.

Efter vielserne vil de nygifte par have mulighed for at markere dagen med venner, familie og hinanden til en reception med bobler og balloner.