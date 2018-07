Cykelløb på Bellahøj ved CHGP

Det bliver ikke kun hestekræfter, der kommer til at præge årets motorløb. Foto: CHGP

I forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix bliver der fredag aften den 3. august arrangeret et gadecykelløb omkring Bellahøjmarken

Af Erik Fisker

Det bliver ikke kun de firehjulede historiske racerbiler, som får mulighed for at boltre sig på asfalten til Copenhagen Historic Grand Prix, som afholdes første weekend i august. Fredag aften overlader racerbilerne Bellahøj til et stort felt af cykelryttere, og brede racerdæk og motoriserede hestekræfter byttes for en stund ud med tynde cykeldæk og gode ben. Det er Arbejdernes Bicykle Club (ABC), som i samarbejde med Copenhagen Historic Grand Prix byder velkommen til cykelgadeløb på Bellahøj i København. Der køres i ét samlet felt, med flotte pengepræmier til de tre podieplaceringer.

– Vi skaber en unik københavnerbegivenhed, og helt speciel oplevelse for rytterne ved at køre på en til formålet anlagt racerbane, der er 100 % lukket for øvrig trafik, lyder det fra bestyrelsen i ABC. ABC’s Cykel-Grand Prix 2018 har start og mål på Hulgårdsvej ud for Grøndal MultiCenter, og der køres 50 minutter plus 1 omgang. Ruten er præcis den samme rundstrækning, som de mange racerbiler lørdag og søndag vil køre på Bellahøj, hvor en omgang er ca. 2,3 kilometer lang.