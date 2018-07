De vil tvangsfjerne os

Der er ikke meget at smile af! Beboerne i handicapboligerne i Tingbjerg har ingen indflydelse på at fsb nu vil smide dem ud. De har nu sat en underskiftsindsamling i gang, som skal sendes til Københavns Rådhus. Foto: DB

I 2015 blev det i Borger-repræsentationen nedstemt, at handicapboligerne på Langhusvej i Tingbjerg skulle nedrives. Nu føler beboerne sig snigløbet af fsb, som nu vil sætte dem ud

Af Dorthe Brandborg

Stemningen er trykket på Langhusvej i Tingbjerg.

Ved spisebordet sidder der 6 beboere, som vil få hele deres live ødelagt, hvis fsb tvinger dem ud af de handicapboliger, som mange af dem har boet i gennem omkring 40 år.

Nu har beboerne sat en underskriftsindsamling i gang for at stoppe byggeriet, så de kan blive boende i deres rækkehuse.

-Vi bor helt nederst i Tingbjerg og med små haver helt ud til mosen. Her er stille og fredeligt og vi er sikker på, at fsb kun er interesseret i at rive handicapboligerne ned, så de kan bygge store flotte lejligheder til 2-3 millioner, fortæller Claus Petersen, der er vred over, at de handicappede ikke bliver taget med på råd og at de er de sidste, som får noget at vide om, hvad der skal ske.

Claus´ kone Karina havde sidste år hørt rygterne om, at rækkehusene skulle rives ned, men da beboerne ikke selv havde hørt noget, så troede hun ikke på dem. Men det ændrede sig, da hun så en landmåler gå og måle op og hørte en entreprenør fortælle, at han skulle bygge de nye boliger på vejen. Karina var i chok!

81-årige Aage Mathiesen og hans kone Britta har heller ikke haft det godt de sidste måneder.

De er glade for deres bolig og som resten af gruppen ved spisebordet er de overbeviste om, at det fra fsb side handler om at tjene kassen på den flotte beliggenhed.

-Nogle dage fylder det mere end andre men vi tænker hele tiden på: ”Hvor skal vi hen”. Vi havde regnet med at skulle blive boende resten af vores liv. Vi elsker det her i Tingbjerg og vi har en dejlig handicapbolig. Men det værste er næsten usikkerheden, fortæller Aage med rystende stemme.

Vi bliver vildledte

Også Susan Frydenberg er bange for, hvad der skal ske. Hun er respiratorbruger og sidder i en stor kørestol og er daglig arbejdsgiver for et hold af hjælpere, som følger hende hele døgnet.

– Jeg har en stor kørestol og den kan ikke gå ind ret mange steder – og da slet ikke i en elevator. Derudover er jeg bange for, at jeg skal til at ansætte nye hjælpere, da vi kan komme til at bo langt væk herfra, siger hun.

Først for halvanden måned siden lå der et brev i de 42 rækkehuses postkasser. Her blev beboerne informeret om planerne for rækkehusene. Rækkehusene skulle rives ned og der skulle bygges nyt for at få plads til flere boliger på samme areal.

-Der stod også i brevet, at ideen om nedrivning af rækkehusene var fordi, der ellers skulle laves en større istandsættelse og renovering, så boligerne var sunde. Vi skulle være ude i slutningen af 2018, men nedrivningen kan først gå i gang om 2-3 år. Jeg ved ikke, hvad de tænker, for der er lige flytte en ny handicappet ind på vejen.

Derudover har vi ikke usunde boliger, siger Claus, der er sikker på, at det er fordi de bor i Tingbjerg og ikke i Hellerup, at fsb tillader at behandle dem så dårligt.

Vi er ikke en del af en ghetto

Beboerne mener, at fsb gør alt for at vildlede dem. De holder dem hen og værst af alt, så er informationen dårlig eller ikke eksisterende.

-Vi har et par stykker, som overhovedet ikke forstår dansk. De ved ikke, hvad der foregår. Det simpelthen så uanstændigt, siger Britta, der undrer sig over hvorfor de nu skal indgå i byudviklingsplanen. ”Vi er ikke en del af ghettoen, men fsb griber nu chancen for at dække sig ind, så de kan lave nye dyre lejligheder ved at smide os ud”.

Susan og Erland Frydensberg kontaktede i frustration overborgmester Frank Jensen for at forelægge ham situationen.

Han svarede: Udviklingen af Tingbjerg sker som led i den Byudviklingsstrategi, som BR vedtog for Tingbjerg-Husum i 2015 og har således ikke noget med ghettoaftalen at gøre. Det er boligorganisationen fsb, der ejer rækkehusene på Langhusvej. Og fsb har oplyst mig om, at der ikke er truffet endelig beslutning om, hvad der skal ske med rækkehusene på Langhusvej.

Du kan støtte beboerne med din underskrift her