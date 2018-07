Det sker i kirken uge 28

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Sommer fredagscafé

Fredag d. 13. juli kl. 14 kan du glæde dig til sommerfredagscafé med hyggesnak, kaffe og hjemmebag i Bellahøj Kirke. Og hvis du kender sognepræst Peter Møller Jensen, så har han sikkert også en lille historie eller to han ryster ud af ærmet. Kaffe og kage koster 20 kr.

Sommersang i Sognecentret

Så er der igen en invitation til at synge fællessang i Sognecentret, Præstegårdsallé 5. Højskolesangbogen er på bordet og tirsdag den 17. juli kl. 14-16 vil journalist og fotograf Peter Høvring foreslå sange og desuden begrunde sit sangvalg.

Han fortæller at han i sit arbejde har rejst meget i hele verden og på den baggrund er blevet meget glad for den danske sangskat. Han er desuden én af kirkens frivillige kordegne. Efter en kaffepause er det så de fremmødtes tur til at foreslå sange. Kom og oplev hvad fællessangen gør for og ved os. Der vil være kaffe, kage og fællessang for kun 20 kr, og alle er velkomne siger organist Bente Kiil Toftegaard som selv akkompagnerer på flygelet.

Nyd sommeren

Torsdag d. 19. juli er der Grill og Gud i Bellahøj Kirke. Først nyder vi en grillmiddag ude foran kirken og dernæst går ind i kirken til en kort aftengudstjeneste. Menuen står på grillmad med kartoffelsalat, brød og salat. Du behøver ikke at tilmelde dig til middagen. Og vi spiser naturligvis indenfor, hvis det skulle regne.

Gudstjeneste for dig der er ældre

Fredag d. 20. juli kl. 13.30 inviterer Johanne Haastrup alle ældre til gudstjeneste i Bellahøj Kirke.

Gudstjenesten er tilrettelagt, så det er nemt at deltage for dig, der er ældre. Præsten vælger kendte salmer og der er orgelmusik til. Du kan blive siddende under tekstlæsninger, velsignelse osv.

Præsten kommer rundt til den enkelte med nadver, så alle kan blive siddende under hele gudstjenesten.Hvis du er dårligt gående, kan du bestille kirkebil. Ring til kirketjenerne på tlf. 24 62 19 30 senest kl. 13 dagen før.

Gudstjenester uge 28

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 15/7, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 15/7, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 15/7, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 15/7, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 18/7, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 15/7, kl. 10.30:

Højmesse

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 15/7, kl. 11:

Højmesse

Søndag 15/7, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 15/7, kl. 10:

Højmesse