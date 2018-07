En tidskapsel til fremtidens børn

Både brev og billede af 4v er lagt i tidskapslen. Foto: Privat

Børnenes eget initiativ danner historie

Af Dorthe Brandborg

4v fra Husum Skole har de sidste par uger arbejdet med elever, arkæologi og forhistorisk spor, og i den forbindelse spurgte eleverne, om de ikke kunne få lav at grave en tidskapsel ned, fortæller lærer Heidi Brage-Andersen, der støttede op om elevernes ønske.

Det er meningen at tidskapslen så skal graves op igen om 30 år, og så vil fremtidens børn se, hvad der var in i 2018.

-Eleverne har skrevet lidt om dem selv, og hvad de kan lide at lave i deres fritid, samt hvad de leger med og spiser. De har lagt lidt forskelligt i tidskapslen, så som sko, pandebånd, limpistol, ispapir osv. Tidskapslen kan forhåbentlige blive et spor i fremtidens skole undervisning, siger Heidi Brage-Andersen

Her er klassens brev til fremtiden

Kære fremtidens børn.

Her er vores kilder, vi er børnene fra 4.V fra Husum skole. De her ting vi har lagt i denne kasse er noget vi legede med, og brugte i 2018 og før. Vi håber at vores kilder kan hjælpe jer i fremtiden, vi er 10 og 11 år; og vi glæder os til, at I graver den her kasse op.

Hilsen fra 4.V fra nutiden/ fortiden.