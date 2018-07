Fem gode råd til kør-selv ferien

Sommerferien er højsæson for kør-selv ferie, og hvert år tager mange danskere turen i bil ned gennem Europa

Af Erik Fisker

Ingen forventer det uforudsete, og mange glemmer at få tjekket bilen før køreturen, hvilket hvert år for mange resulterer i ærgerlige nedbrud under ferien. Vi har spurgt Henrik Larsen, som er centerleder for dæk- og autoservicekæden Euromaster i København, om hans bedste 5 råd til kør-selv ferien:

Forebyggende sikkerhedstjek

– Få tjekket bilen før afgang, så I ikke risikerer, at eventuelle skjulte skader sætter en dyr stopper for ferien. Når vi er på ferie, kører vi under forhold, som ofte er langt mere ekstreme end vores hverdagskørsel, siger Henrik Larsen. – Vi kører lange distancer uden stop i en tungt lastet bil og i varme temperaturer. Besvær og unødvendige udgifter kan undgås med en smule forberedelse hjemmefra. De fleste værksteder tilbyder et grundigt sikkerhedstjek til en overkommelig pris, fortsætter Henrik Larsen.

Kontakten til vejen er vigtigst

Dækkene er bilens eneste kontakt til vejen. Både mønsterdybde og dæktryk kan være afgørende for, hvor sikkert man kan navigere os ud af uventede situationer. – Hvis man kører i en tungt lastet bil med for lavt dæktryk, forlænges bremselængden og man risikerer at bilen ”mister balancen” og skrider ud i sving. På samme måde bør man tjekke mønstret, så man kan være ekstra opmærksom, hvis det regner, siger Henrik Larsen og tilføjer, at jo mindre mønster, jo lavere hastighed i regnvejr, hvis man ikke vil risikere at køre galt.

En behagelig temperatur er vigtig

Derudover anbefaler centerlederen at få kontrolleret bilens airconditionanlæg, da mange timer i en hed bil kan være en prøvelse for bilens passagerer.

– Selv om aircondition-anlægget er et lukket system, kræver det regelmæssig service for ikke at bryde sammen. Samtidig giver et aircondition-anlæg, som ikke har været brugt regelmæssigt, gunstige vilkår for skimmelsvamp, så hvis man ikke har brugt sin aircondition i løbet af vinteren, vil den luft der blæses ud i kabinen være direkte sundhedsskadelig, siger han.

Forbered turen hjemmefra

– Pak bilen rigtigt, så det I skal bruge undervejs er inden for rækkevidde. Planlæg ruten og indsæt tid til pauser, så I ikke bliver stressede over, at tidsplanen begynder at skride. – Før turen bør du desuden sætte dig ind i reglerne for de lande, du skal køre igennem, så du ikke risikerer en unødvendig bøde. Der er for eksempel totalforbud mod at køre med headset i Frankrig og i Norge kan du få konfiskeret dit kørekort, hvis du ikke har lang nok afstand til forankørende. Den slags ting er rare at vide, hvis man gerne vil undgå bøder, smiler Henrik Larsen.

Få hjælp på mobilen

– Forestil dig, at du har siddet i kø og tidsplanen er skredet. Alle er trætte, men der er stadig to timers kørsel til det sted, I har planlagt at overnatte. Eller I har været inde og spise på en rasteplads, og I kommer tilbage til en bil, der er brudt op og alt vigtigt er væk. Det sker hvert eneste år for mange, mange mennesker. I disse tilfælde er smartphones fantastiske, for der findes apps til stort set alt. Den tyske ’Links & Rechts der Autobahn’ viser alle overnatningsmuligheder ved hver eneste motorvejs-afkørsel, Rødt Kort gør det nemt at anmelde skader, Flush hjælper dig til at finde offentlige toiletter, og med Valuta+ kan du altid hurtigt omregne mellem forskellige valuta, slutter Henrik Larsen.