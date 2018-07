Ferie med feriemave, blærebetændelse og kollaps

I helt særlige og alvorlige tilfælde kan syge eller tilskadekomne blive transporteret hjem i fly - også i disse tilfælde er det godt at være økonomisk dækket. Foto: SOS International

Mange ødelagte feriedage kan undgås

Af Erik Fisker

Rejsemave i Tyrkiet, blærebetændelse og besvimelse i ferievarmen i Grækenland, Spanien og på Cypern. Mange danskere er rejst udenlands i sommerferien, og allerede nu ses stigninger i antal forsikringsanmeldelser pga. sygdom og skader på rejsen. Når danskerne har problemer med helbredet på årets sommerferie, ringer de efter hjælp hos bl.a. SOS Internationals alarmcentral.

Særligt fra Tyrkiet ses denne sommer allerede en stor vækst i antal henvendelser fra danskere, der har brug for hjælp. Det viser nye tal fra SOS International, som også opfordrer til, at flere sætter sig ind i dækningen med det blå EU-sygesikringskort

– Vi får naturligvis henvendelser fra hele verden året rundt. Men i de seneste uger har vi haft utroligt mange anmeldelser fra danskere, som er blevet syge eller kommet galt afsted på deres sommerferie fra visse destinationer. Det er især danskere, som ferierer i Spanien, Grækenland og Tyrkiet, som har haft brug for hjælp, forklarer Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International.

Ubehagelige feriemaver rammer danskerne

Størstedelen af de anmeldte skader handler nemlig om den velkendte og ubehagelige ”turist-mave” på rejsen, mens urinvejsinfektioner, kollaps eller besvimelse også fylder en del i statistikkerne.

– Når vi rejser udenlands, og særligt til visse dele af verden, så glemmer mange af os at tage vores forholdsregler ift., at man nemt kan ende med en maveinfektion. Og selvom det heldigvis ofte er ganske harmløst i længden, så kan sådanne hyppige toiletbesøg ødelægge en stor del af ferien, så det er helt naturligt, at vi søger al den hjælp, vi kan få, i sådanne situationer. Så vi rådgiver en del omkring maveproblemer i øjeblikket, lyder det fra Karin Tranberg fra SOS International.

Når det blå sygesikringskort ikke dækker

Den generelle tendens med mange billige rejser netop nu lokker mange danskere til at tage en tur til fx Tyrkiet.

SOS International advarer dog om, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker i fx Tyrkiet, og hvis man ikke har tegnet en rejseforsikring, vil man således selv være økonomisk ansvarlig for at betale en eventuel behandling, hvis uheldet skulle være ude.

– Vi oplever, at der stadig er mange, der er usikre på, hvordan det blå sygesikringskort dækker, og at mange ikke får sat sig ind i dette, inden de sidder i en flyver på vej til feriedestinationen. Desto vigtigere er det at have styr på rejseforsikringen, så man altid har en alarmcentral, man kan kontakte og spørge til råds, hvis man har brug for hjælp. Vi oplever nemlig stadig overbehandling på nogle privathospitaler fx i forbindelse med indlæggelser af børn med mellemørebetændelse, hvilket både kan ødelægge ferien og skabe stor utryghed, lyder det fra Karin Tranberg.

Gode råd til ferien

Undgå ”turist-mave”:

God håndhygiejne: Sørg for at vaske hænder ofte og grundigt, og benyt også håndsprit

Maden skal helst være stegt eller kogt.

Husk at holde badepauser, så ørerne kan få en pause fra vandet. Sørg for at tørre ørerne godt med et håndklæde. Solskoldning:

Benyt en passende solfaktor hele dagen.

Sørg for at være i skyggen mellem kl. 12-15.

Spædbørn skal helst helt undgå at opholde sig i direkte sollys. (kilde: SOS International)

FAKTA

Disse skader rammes flest danskere af på sommerferien

Maveinfektion

Blærebetændelse

Kollaps/besvimelse

Medicinsk observation

Ryg- og nakkeproblemer