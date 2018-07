Flere søvnløse sommernætter på vej

Foto: Presse.

Meteorologerne varsler meget mere sommer over Danmark i juli og august

Af Dorthe Brandborg

De varme dage går ud over vores nattesøvn, og det har stor betydning for vores trivsel i hverdagen. Sengetid har løsningen på problemet. Vi kender det alle sammen.

Vi vender os i sengen, skubber dynen af og skifter side på hovedpuden. Næste dag er vi uoplagte og føler os irritable. De varme sommerdage kan have alvorlige konsekvenser for vores søvnrytme, og da DMI varsler meget mere sommer til Danmark, betyder det flere lange, søvnløse sommernætter i juli og august.

Den uudholdelige nattevarme er ud fra en undersøgelse lavet af sengeforhandleren Sengetid vurderet til at være et generelt problem i befolkningen.

– En god nattesøvn er ekstrem vigtig for vores helbred. En spørgeskemaundersøgelse på vores hjemmeside viser, at hele 74 procent af vores kunder oplever dårlig søvn, når termometeret viser over 20 grader, forklarer Nick Christensen, der er direktør ved Sengetid.dk.

Søvnbesvær kan have konsekvenser for vores dagligdag

De høje temperaturer forstyrrer både vores evne til at falde i søvn, til at sove igennem og til at sove længe om morgenen. Nattens uro plager os hele den efterfølgende dag.

– Vores humør påvirkes i høj grad, når vi er i søvnunderskud. Vores lunte bliver kortere, vi bliver mere irritable, og vi har mindre overskud til det sociale. På denne måde påvirker dårlig søvn os i dagligdagen og især på arbejdspladsen, forklarer Mikael Rasmussen, som er foredragsholder og søvnekspert.

Forstyrret søvn kan i værste tilfælde have langvarige konsekvenser for vores helbred, hvis det står på i en længere periode. Ifølge en rapport om danskernes søvn fra Vidensråd for Forebyggelse kan mangel på god søvn svække immunforsvaret og øge risikoen for fedme og type 2-diabetes.

Dog mener Mikael Rasmussen ikke, at man skal gå i panik, hvis søvnbesværet udelukkende skyldes de varme temperaturer. – Det er vigtigt, at man ikke begynder at bekymre sig for meget, hvis de varme sommernætter gør, at man ikke har sovet ordentligt i to-tre dages tid. I så fald kan det aktivere unødvendig stress.

Man bliver nødt til at acceptere, at dette er et vilkår lige nu og her, hvor kroppen kommer på overarbejde i forhold til at skulle komme af med varmen. Biologisk set er det ikke farligt, og i langt de fleste tilfælde er det kun de kortsigtede konsekvenser, man vil støde på, fortæller Mikael Rasmussen.