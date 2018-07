Brønshøj-Husum Avis sluttede i sidste uge sin sommerlige digtkonkurrence. Vi har trukket lod, og den heldige vinder af et rejsegavekort på 5.000 kr. blev Gry Hansen fra Brønshøj. Tak til alle der har bidraget med et ”lokalt” sommerdigt.

Af Erik Fisker

For omkring et år siden flyttede gymnasielærer Gry Hansen fra Amager til Brønshøj, og bydelen har ikke skuffet hende.

– Jeg er glad for at være flyttet til Brønshøj. Det er en bydel, der giver mig mange indtryk, hvor der er mange og meget forskellige tilbud, og hvor der er en mangfoldighed på mange områder, siger Gry Hansen, der ikke tidligere har skrevet digte, men da hun så opfordringen i Brønshøj-Husum Avis og samtidig havde tid og ferie, syntes hun det kunne være sjovt at skrive et digt – så det er faktisk det første digt, hun har skrevet.

Gry Hansen har endnu ikke besluttet sig til, hvor rejsen skal gå hen, men en af mulighederne kunne være Rom, som hun endnu ikke har besøgt.

Brønshøj-Husum Avis ønsker Gry Hansen tillykke – og en god rejse.