Fra ghetto til græsplæne

104 børn skal i denne uge spille fodbold og være en del af et fællesskab, når DBUs Get2 Fodboldskole løber af stablen i Boldklubben Union

Af Jan Løfberg

Når DIF og DBU henover sommeren sparker årets Get2 Fodboldskoler i gang, handler det i høj grad om fodboldglade børn, fællesskaber og nye kammeratskaber.

På sidste års Get2 Fodboldskole i Boldklubben Union deltog 96 piger og drenge i alderen syv til 15 år og i år forventes deltagerantallet at være 104 børn, når skolen afvikles i denne uge på Genforeningspladsen hos Boldklubben Union, der sammen med Brønshøj Boldklub har taget initiativ til skolen.

DBU har i mere end 25 år afviklet fodboldskoler for mere end 500.000 børn over hele landet.

Det er dog ikke alle børn i Danmark, der af økonomiske årsager har mulighed for at deltage på en almindelig fodboldskole.

Derfor afholder DBU i samarbejde med DIF get2sport og lokale fodboldklubber for ottende år i træk særlige fodboldskoler for børn, der bor i udsatte boligområder.

Get2 Fodboldskolerne følger samme koncept som de gængse fodboldskoler bortset fra, at deltagerne bliver rekrutteret og kun betaler et symbolsk beløb for at deltage.

Målet er at give børnene en uge i sommerferien med masser af oplevelser og at inkludere samt fastholde børnene i dansk foreningsidræt.