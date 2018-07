Frivillige sætter Københavns historie på landkortet

Krabbeholmsvej med afsløringen af mindesten for 25-årsjubilæet for Brønshøjs indlemmelse i Københavns Kommune. Foto: Kbhbilleder

Siden 2017 har over 400 deltagere på sitet kbhbilleder.dk bidraget til at fastlægge, hvor fotos af København i gamle dage er taget

Af Dorthe Brandborg

57.000. Så mange billeder fra det historiske København er blevet geografisk placeret på sitet kbhbilleder.dk af 400 frivillige.

– Det er en imponerende indsats, mener kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld

Langt størstedelen af indsatsen står 25 meget aktive deltagere for. Det gør de helt konkret ved at placere hvert enkelt foto på københavnerkortet på kbhbilleder.dk.

Indsatsen gør det muligt for alle os andre at få et indblik i, hvordan København så ud for mange år siden. Og det giver stor mening, mener Poul Low Møller, der er en af de mange deltagere på kbhbilleder.dk, som har brugt timer på at bidrage med sin enorme viden om Københavns historie.

-Det er dejligt givende at kunne dele ud af sin viden og på denne måde være med til at give andre større kendskab til København. Og så er det sjovt. Både at møde andre, der deler samme begejstrede interesse for byen og dens historie, men også at finde billeder af ting, som i dag er forsvundet.

Jeg fandt for eksempel et billede af min svigerfars barndomshjem på Christianshavn med det gadespejl, han satte op, og som i dag er væk, siger han.

Også Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld glæder sig over det store engagement i Københavns historie: ”Det er imponerende, hvordan deltagerne med ildhu og vedholdenhed har engageret sig i projektet. Historien bliver meget nærværende, når man let og enkelt kan se historiske fotos af de steder i byen, man interesserer sig for. Det vil blive til glæde for mange mennesker – også i fremtiden.

Derfor skal deltagerne have stor tak, siger han.