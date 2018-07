God oplevelse i Husum

Hej, jeg har lyst til at dele en dejlig oplevelse jeg havde foran Føtex i Husum

Af Eva Andersen

Hej, jeg har lyst til at dele en dejlig oplevelse jeg havde foran Føtex i Husum torsdag den 14. juli. Jeg skulle lægge mine varer i min cykelkurv, som så faldt af min cykel så varene røg hen ad fortorvet. Bedst som jeg stod der og baksede, kom der en mand og spurgte om han ikke skulle holde min cykel, kurven var ikke sådan lige til at sætte fast, så mens han stod og prøvede kom der en dame med en bagageelastik, som jeg måtte få, hun havde en ekstra sagde hun, så lykkedes det at få kurven sat fast og jeg kunne cykle hjem, helt høj af al den hjælpsomhed, det var så dejligt at møde sådan nogle venlige/hjælpsomme mennesker. Stor tak til jer begge.