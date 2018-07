Foto: Københavns Kommune

Af Dorthe Brandborg

Teknik- og Miljøforvaltningen går nu i gang med at renovere belægningen på Husum stibro. Arbejdet starter den 30. juli og forventes at vare 8-14 dage afhængig af vejret.

Broens belægning skal udskiftes, da den er begyndt at slå revner. For at kunne udføre anlægsarbejdet afspærres stibroen for trafik for cyklister og fodgængere i hele anlægsperioden. Man kan i stedet benytte vejen via Husum Station, som anvist på kortet.