Hvepsene var i målhumør

Vandt 7-2 over Lyngbys U19-hold

Af Jan Løfberg

Hvordan bliver man god til at score? Det gør man ved at træne det! Du bliver ikke god til at lave mål, hvis du sparker forbi modstanderens mål hele tiden. Bolden skal ind i kassen.

Lyder det for naivt eller latterligt?

Måske. Men Brønshøj Boldklubs divisionshold er inde i de sidste forberedelser til den kommende sæson i 2. division øst, og her kom der gang i målscoringen. Godt nok mod Lyngbys U19-hold, men alligevel… Der var i hvert fald rigelig med succesoplevelser.

Her er hvad Brønshøj Boldklubs redaktør Christian Haslund bemærkede lørdag, da Lyngbys talenter gæstede Tingbjerg Ground:

– Sommerens sidste træningskamp for Brønshøjs vedkommende sluttede målrigt af, da Lyngbys U19-hold blev besejret 7-2 inde på Tingbjerg Ground. Hele seks forskellige spiller kom på tavlen for hvepsene, der i alle tre træningskampe har vist, at de ved, hvor målet er. 12 mål er det nemlig blevet til i sæsonoptakten.

Brønshøj-spillerne var naturligt nok både større og stærkere end de unge Lyngby-folk, men Hvepsene udnyttede ikke dette fra start. I den anden ende fik de hurtige Lyngby-folk kombineret sig igennem Brønshøjs defensiv. Bolden endte hos en af Lyngbys midtbanespillere, der sendte bolden i mål med en afslutning. Det så alt for nemt ud for Lyngby, da de bragte sig foran 1-0.

Den føring holdt dog kun i fem minutter. Simon Richter sendte en god bold ind i feltet, hvor flere folk ikke kun få ordentlig ramt på kuglen. Til sidst endte bolden hos Daniel Anusic. Han måtte dog se sin første afslutning blive reddet, men på returen fik han sendt bolden i mål. 1-1.

Syv minutter senere kom Brønshøj foran. Andreas Baes tog sig af et hjørnespark og bolden endte lige i panden på Jamil Fearrington. 2-1 til Hvepsene.

Inden pausen skulle det også blive til 3-1. Anusic brød godt igennem i venstre side og sendte bolden skråt tilbage til Oskar Tranberg, der med et kontrolleret hovedstød sendte bolden over i det lange hjørne.

I pausen blev der foretaget et par enkelte udskiftninger. Målmand Kasper Vilfort fik lov til at holde tidlig weekend, da han blev erstattet af Mads Funch, og Kevin blev erstattet af Patrick Naundrup.

2. halvleg var kun fem minutter gammel, da vi fik en gentagelse af målet til 2-1. Andreas Baes med et nyt hjørnespark ud i højre side, og inde i feltet kom Jamil og headede bolden i mål med et kraftfuldt hovedstød. 4-1.

Med en halv time tilbage fik Lyngby reduceret. En bold blev spillet over den bagerste kæde hos Brønshøj. Her tog Lyngby-spilleren flot bolden med, inden han sendte bolden over i det lange hjørne. 4-2.

Efter 64 minutter blev Oliver Lassen skiftet ind til sin uofficielle Brønshøj-debut, og han skulle bruge mindre end tre minutter på banen for at gøre opmærksom på sig selv. Igen var det Baes med et perfekt hjørnespark, og denne gang var det Lassens pande han fandt. 5-2 til Brønshøj.

Målfesten var dog ikke færdig. Med ti minutter tilbage ville indskiftede Simon Sharif også lege med. Andreas Baes, med sine fire assist, spillede bolden skråt tilbage til Sharif, der sparkede første gang og sendte bolden i mål til stillingen 6-2.

I det tredje minuts overtid ville Patrick Naundrup også på tavlen. Bolden blev spillet frem til ham. Han fik taget bolden til sig og lagt den til rette for venstrebenet, inden han bankede bolden ind bag Lyngby-keeperen til slutresultatet 7-2.

En fin test, hvor selvtilliden blev skruet i vejret, og spillerne virker klare til sæsonens første ligakamp, når det går løs på lørdag den 4. august kl. 15 på Østerbro Stadion ude mod B93.