I gode hænder hos Lida

I B 4 Beautiful har Lida fået Somajeh i praktik som frisør. Somajeh har også en iransk baggrund, så derfor kan hun let hjælpe Lida med det danske, hvis der skulle blive behov for det. Foto: DB

Det skorter ikke på den gode stemning, når man træder ind i Lida Ahmadi i hendes B 4 Beautiful på Frederikssundsvej 212 - her bliver man budt på kaffe og småkager og føler sig i gode hænder med det samme

Af Dorthe Brandborg

Der er en liste så lang over de ting, man kan få gjort, for at få opgraderet sit udseende. Og hos Lida kan man næsten få alle behandlingerne. Hun kan alt fra at klippe smarte frisurer, lave balayage, tatovere permanent make up og gøre ar mindre synlige efter operation til at bruge tråd til uønsket hårvækst og lave eyelash extentions.

-Min mand har investeret i mig, siger Lida smilende og viser sine diplomer, som hænger i butikken ved siden af et stort Dannebrogsflag.

For tre og et halvt år siden kom Lida Ahmedi til Danmark fra Iran sammen med sin mand, og siden de ankom, har de arbejdet hårdt på at lære sproget og ikke mindst at komme under huden på dansk kultur og mentalitet.

-Jeg har gået til danskundervisning sammen med min mand og jeg tænkte, at hvis jeg åbner en salon, så lærer man sproget endnu hurtigere. Mit sprog bliver bedre og bedre, og jeg tror, det er fordi jeg også opsøger det danske, siger Lida på fint dansk.

Lida læste jura i Iran, hvor hun ved siden af arbejdede for sin mand, der er læge, og det er derfra at interessen for hud og skønhed stammer fra.

-Jeg er meget optaget af kvalitet og bruger kun økologiske farver, som er godkendte til det danske marked. Derudover bruger jeg, til tatoveringerne, kun nåle, som har en membran, så det ikke er muligt at overføre sygdomme, fastslår Lida.

Og at hendes salon ligger netop på Frederikssundsvej er intet tilfælde.

-Jeg undersøgte området og syntes, der var så meget dejlig liv her. Der er hele tiden mennesker på gaden, tilføjer Lida.

Der er ingen tvivl om at Lida brænder for sit fag, og at hun glæder sig til at tage både kvinder og mænd under kærlig behandling.

-Der er forskel på danske kvinder og kvinder fra Mellemøsten. Danske kvinder vil gerne se lidt mere naturlige ud, og det ved jeg også, hvordan man gør, siger hun med et smil.

Man kan bestille tid på 93992955.