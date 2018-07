Ingen beslutning om boligerne på Langhusvej

”De vil tvangsfjerne os” – det er overskriften på en artikel i Brønshøj-Husum Avis den 10. juli.

Af Birgitte Thorsen, kommunikationskonsulent, fsb

Ikke nok med at det er store ord – det er også direkte forkert. Der er IKKE taget beslutning om at nedrive eller sælge boligerne på Langhusvej. Så klart kan det siges.

Det er til gengæld rigtigt, at der ligger et forslag om at rive boligerne på Langhusvej ned i strategien for Tingbjergs videre udvikling. Husene er i så dårlig stand, at de enten skal totalrenoveres, hvis de skal bevares, eller der skal findes andre løsninger.

– Derfor skal vi finde ud af, om boligerne skal totalrenoveres eller rives ned. Det er det, der står i det brev, vi har sendt til beboerne. Beslutningen er altså slet ikke taget endnu Det er fsb’s organisationsbestyrelse, der i første omgang skal beslutte det. Det håber vi sker i slutningen af 2018, siger Dorthe Raltters Sørensen, der er næstformand i fsb.

Det kan også siges fuldstændig klart, at fsb ikke ”tjener kassen” på noget som helst, som der står i artiklen. Og hvorfor så ikke? Fordi fsb er en non-profit organisation. Hvis vi fx sælger grundene for at lade andre bygge nyt, så vil pengene altid gå til fsb’s boligafdelinger. I fsb er der ikke aktionærer eller en ejer, der skal score et økonomisk udbytte. 💰

Økonomien skal kunne balancere. Sådan er det at bo alment.