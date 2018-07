– Jeg elsker fysik og matematik

Nikolaj vil læse fysik på Københavns Universitet, og finder at UNF Fysik Camp giver et fagligt forspring og et netværk af medstuderende, allerede før han er begyndt på studiet. Foto: UNF

Den 19-årige Nikolaj Paludan Bjerregaard fra Brønshøj har i år afsluttet 3.g på H.C. Ørsted Gymnasiet, og for andet år i træk deltager han på UNF Fysik Camp

Af Erik Fisker

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) har afholdt en sommercamp om videregående fysik, og Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet summede i uge 29 af energi og aktivitet, da 44 engagerede gymnasieelever indtog både laboratorier og auditorier til UNF Fysik Camp 2018. Arrangementet afholdes af frivillige fra UNF, og har til formål at formidle spændende universitetsfysik som analytisk mekanik og kvantemekanik til engagerede unge som har lyst og behov for mere end hvad deres skole tilbyder.

Blandt deltagerne var Nikolaj Paludan Bjerregaard fra Brønshøj, som havde valgt at bruge en del af sin sommerferie på universitetsfysik.

De mange fysikinteresserede unge giver en helt unik stemning og et stærkt socialt sammenhold. Deltagerne bor sammen, arbejder sammen og hygger sammen i en hel uge. Som ung fysikinteresseret er der få steder, hvor man kan møde andre ligesindede; men når deltagerne tager hjem fra fysik camp igen, er det med nye venner, et større netværk og en masse avanceret viden.

En suveræn oplevelse – både fagligt og socialt

– For det første så elsker jeg fysik og matematik. UNF Fysik Camp udvider mine faglige horisonter, på en måde som selvstudie eller andre talentprogrammer simpelthen ikke har formået. Dette er mit andet år som deltager, og jeg nyder stadig hver eneste time, om det er forelæsning, regning eller hygge, fortæller Nikolaj.

– Jeg synes, at det faglige blandes med det sociale, på en måde jeg ikke har oplevet nogen andre steder. Alle underviserne er universitetsstuderende, og aldersforskellen er derfor ikke så stor. De sørger for at det faglige miljø virker super trygt, og giver masser af plads til at lære mere end man ellers ville.

Alt i alt synes jeg at UNF Fysik Camp er suveræn, fortsætter Nikolaj.

UNF

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) udgøres af 450 unge frivillige, som står for at formidle naturvidenskab til andre unge. Dette gøres gennem sommerens 7 Science Camps og foredrag i lokalforeningerne.