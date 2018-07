Kampen mod cigaretskod

Foto: Colourbox.

Cigaretskod udgør størstedelen af det affald, der ender på gaderne i København. 9 ud af 10 stykker affald, der ryger ved siden af skraldespanden, er nemlig cigaretskod

Af Erik Fisker

En af forklaringerne er, at mange rygere ikke ved, hvor de skal gøre af deres skod, men faktisk har de 5.800 muligheder inden for rækkevidde. Cigaretskod kan nemlig uden problemer ryge i byens skraldespande, uden at der går ild i dem, som mange tror, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i København, der i de kommende uger starter en kampagne, der skal gøre rygerne opmærksomme på, at de let kan komme af med deres skod ved at bruge byens skraldespande.

– Vi ved, at skod avler skod, og det er en stor udfordring, da skod er en af de typer affald, der har mest negativ betydning for københavnernes oplevelse af om et område er rent og rart opholde sig i, og så er de dårlige for miljøet. Derfor sætter vi ind på flere fronter for at minde københavnerne om, at skod også er skrald, der hører hjemme i skraldespanden. Derudover giver vi rygerne en konkret løsning ved hånden, og deler lommeaskebægre ud i løbet af sommeren, så der ikke længere findes en undskyldning for at smide sit skod på gaden, siger serviceområdechef Bianka Saarnak.

SKODFAKTA

• Skod udgør 86 % af det affald, der samles op fra gaden.

• Problemet med cigaretskod er størst ved busstoppesteder og togstationer, udenfor barer, cafeer, restaurationer og uddannelsessteder.

• Det tager 1-5 år for et skod at nedbrydes naturligt.

• Det er ikke bedre at smide sit skod i kloakken, da de skaber problemer på rensningsanlægget.

• 3 ud af 4 rygere smider deres skod på jorden.