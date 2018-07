Kirkekunst på Bellahøj

Altertavlen i Bellahøj Kirke af Morten B. Masri. Fuld af modsætninger – også i detaljen. Foto: Kaj Bonne

Af Erik Fisker

I Bellahøj Kirkes alterbillede gemmer der sig et bæger. Bægeret henviser til skærtorsdag aften, hvor Jesus ifølge Mattæus evangeliet siger: ”Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil”.

– Alterbilledet er malet af Morten B. Masri og beskriver Jesu sidste nat i Getsemane Have. Den nat Jesus var allermest ensom og bange for smerte og død. En ensomhed og frygt vi som mennesker også kender, fortæller Åse Thuehøj, der er kordegn i Bellahøj Kirke.

– Trods hele billedets håbløse og ufrugtbare landskab, er der i billedet også gemt spirende forårsblomster og et gammelt træ med nyt liv. Symboler som henviser til skaberkraften og alt det der er større end os. Kom og se billedet i Bellahøj Kirke på Frederikssundsvej 125A i hverdagene fra 9-13, ved Åben Kirke hver tirsdag fra 14-17 og ved Bellahøjmessen om søndagen kl. 10.30, tilføjer Åse Thuehøj.