Københavns folkeskoler skal være helt røgfrie

Kun tre københavnske folkeskoler har i dag total røgfri skoletid. Foto: Colourbox

Ingen skoleelever på de københavnske folkeskoler skal ryge i skoletiden - hvis det står til børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

Af Erik Fisker

Det skal være slut for eleverne at tænde for smøgerne, når de forlader skolen i frikvarteret. I hvert fald hvis det står til børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, der efter sommerferien har et forslag om røgfri skoletid med til Børne- og Ungdomsudvalget.

Rygning er ekstremt sundhedsskadeligt, og derfor skal skolerne være røgfrie i hele skoletiden. Vi ved, at de unge påvirker hinanden til at ryge og alt for mange unge begynder at ryge.

Vi ser, at unge i frikvarteret går over på den anden siden af gaden for at ryge, ned til bageren eller bag buslæskuret. Børn og unge skal simpelthen bare ikke ryge, når de er i skole, siger Jesper Christensen.

Det er i forvejen ulovligt for børn og unge under 18 år at købe cigaretter, så derfor ser Jesper Christensen forslaget som en naturlig forlængelse af loven. – Når børn og unge under 18 år ikke må købe cigaretter og tobaksvarer, giver det slet ikke mening, at vi ser gennem fingre med, at de ryger i skoletiden, uanset om det foregår på eller uden for skolen, siger Jesper Christensen.

Unge er ofte ’socialt’ afhængige af cigaretter, hvor voksne rygeres afhængighed er mere fysisk. Unge ryger sammen med kammerater i sociale fællesskaber. Derfor skal vi arbejde for, at rammerne for unges fællesskaber ikke inspirerer til rygning.

Niels Them Kjær, Kræftens Bekæmpelse

Hos Kræftens Bekæmpelse er man begejstrede for forslaget. Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker siger, at børn ikke skal lære at ryge i skoletiden.

– Når elever ser kammerater ryge, er det med til at gøre rygning til noget almindeligt og noget, som man bare accepterer, siger han.

Det har indtil nu været valgfrit for skolerne i København, om de vil indføre en total røgfri skoletid. Tre folkeskoler har indført det. En undersøgelse fra 2017 viser, at 82 procent af eleverne i grundskolen synes, at det er en god idé at gøre skoletiden røgfri.

Selvom der er taget en række initiativer mod rygning, er andelen af daglige rygere blandt 16 – 34 årige københavnere er steget fra 13 til 15 % de seneste fire år.