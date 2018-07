Københavns Museum genåbner i 2019

Stormgade 18, lige bag Københavns Rådhus. Bygningen, der nu gøres tilgængelig for offentligheden, er opført til Overformynderiet 1893-94 med Hans. J. Holm som arkitekt. Foto: Jens Otto Nielsen

Mens det hyggelige Brønshøj Museum er en saga blot, er der lyse udsigter for et moderne museum for København

Af Erik Fisker

Man kan vandre gennem både tid og sted, når Københavns Museum genåbner for besøgende i 2019. Helt nye udstillinger integrerer byen i museet, hvor de enkelte rum afspejler en tid og et tema og kombinerer historisk tilbageblik med moderne teknologi.

– Der skal lyde en stor tak til alle bidragyderne. De er en del af det fællesskab, der står bag et helt nyt Københavns Museum, hvor vi gennem moderne formidling inviterer besøgende indenfor til en særlig oplevelse, hvor de vitterligt bevæger sig gennem byens kultur og historie, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Et bidrag fra Nordea-fonden har fået den samlede finansiering på i alt 45,7 mio. kr. til at falde på plads.

– Den økonomiske støtte giver os mulighed for at fokusere på at få etableret nogle fantastiske udstillinger, museumshaven, butikken og Galleriet. Og vi glæder os meget til igen at byde velkommen på byens museum – nu i helt nye omgivelser, med nye udstillinger og aktiviteter og som en del af Kulturkvarteret, siger museumschef på Københavns Museum Louise Jacobsen.

Københavns Museum forventes at genåbne for publikum medio 2019, og det bliver i nye omgivelser i Stormgade 18, det gamle Overformynderi. Huset har de seneste år gennemgået en omfattende renovering, hvor bl.a. husets farvesætning er blevet tilbageført til det oprindelige.

FAKTA

– Det gode liv er også at forstå sine rødder, historien og det fællesskab, som vi er rundet af. siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, der har bidraget med 4,7 mio. kr. til det nye museum i Stormgade 18.